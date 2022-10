La Golf est morte, vive le Volkswagen T-Roc ?

L'année dernière, déjà, les bons résultats commerciaux du T-Roc et le rythme de vente moins flamboyant de la Golf laissaient imaginer un possible changement dans le classement des stars du marché automobile européen. Il faut dire que depuis 2008, la Volkswagen Golf raflait systématiquement la mise devant les compactes concurrentes les mieux armées, les meilleures citadines ou, plus récemment, des SUV de plus en plus encombrants. En 2021, la Golf s'est fait bousculer au fil des mois par la Peugeot 208, la nouvelle Toyota Yaris, la Renault Clio ou même le Peugeot 2008. Mais elle a finalement réussi à rester numéro 1 sur le Vieux Continent.

Parviendra-t-elle à nouveau à réaliser ce tour de force en 2022 ? Rien n'est moins sûr, et c'est même un concurrent interne à sa gamme qui pourrait être responsable de sa déchéance : non seulement le T-Roc lui pique des clients, mais il vient carrément de devenir la voiture la plus vendue du marché européen sur l'année 2022 entre janvier et août 2022 d'après les données de Jato Dynamics. Après avoir réussi à battre toutes les autres voitures une toute première fois au mois d'octobre 2021, il s'est imposé comme la meilleure vente du marché sur les mois de juillet et août 2022. Et il ferait actuellement la course en tête sur l'année 2022 au cumul devant la Golf.

Logique ?

Compte tenu de l'attrait toujours croissant pour les SUV, cette petite révolution de palais nous paraît tout à fait logique. Le T-Roc commence cependant à prendre de la bouteille. Lancé en 2017, il vient de recevoir son restylage de mi-carrière. La Golf de huitième génération n'est elle apparue qu'en 2020, dans un contexte certes pas idéal à cause de la crise du covid et des pénuries de semi-conducteurs. Mais ne comptez pas sur nous pour vous conseiller de préférer un SUV plutôt qu'une familiale compacte. Malgré les progrès du T-Roc restylé et des nouveaux SUV, il n'y a toujours rien de mieux qu'une « vraie voiture » pour consommer moins, profiter d'un meilleur comportement dynamique et payer moins cher.