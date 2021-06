Marché auto Europe : la Volkswagen Golf reprend les commandes

En réponse à

Gros soucis d'approvisionnement sur l'Octavia, comme chez beaucoup de constructeurs d'ailleurs.

L'O4 étant produit dans la même usine que l'Enyaq, et afin de respecter les normes CO2 sous faute d'amende, la priorité est donnée aux véhicules électriques et électrifiés.

La majorité des Octavia sort quand même en TDI 150, ce qui handicape plus. On est entre 5 et 8 mois de délai de livraison sur une Octavia thermique.

L'O4 PHEV fait des scores très corrects, et est livrée en 3 mois environ.

La berline tricorps n'est pas la carrosserie la plus recherchée non plus.