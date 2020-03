Comparatif - Ford Puma vs Volkswagen T-Roc : quel est le meilleur SUV urbain ?

Ford revient sur le marché des SUV urbains avec le Puma. Un nom sorti du passé pour une voiture bien d’aujourd’hui puisqu’elle est conçue sur la plateforme de l’actuelle Fiesta. Quelques détails esthétiques font référence au coupé éponyme des années 90 comme la ligne de toit fuyante ou les optiques ovales. Indéniablement, ce nouveau Ford Puma a de la personnalité. Face à lui, le Volkswagen T-Roc a le statut inattendu de leader. Pourquoi inattendu ? Parce que le modèle, long de 4,23 m, se place à cheval entre deux catégories - Celle des SUV urbains et celle des SUV compacts - Tout en gardant à l’esprit que Volkswagen possède déjà dans sa gamme un modèle pour chacune de ces catégories respectives : le T-Cross et le Tiguan. Le T-Roc a donc été un pari de la part de Volkswagen qui l’a lancé en 2017. Un pari gagnant, puisqu’il a atteint l’an dernier son rythme de croisière avec plus de 200 000 exemplaires vendus sur le Vieux Continent.

S’il présente le format d’une Golf, le T-Roc se distingue par son design plus audacieux arborant fièrement une silhouette de coupé et un montant arrière en forme d’aileron de requin. Cette impression est renforcée sur les versions bicolores. D’ailleurs, Volkswagen a mis l’accent sur la personnalisation. Ici le toit, les montants avant et les rétroviseurs sont proposés en quatre coloris auxquels s’ajoutent onze teintes extérieures et plusieurs coloris de jantes.

Le catalogue Ford est plus traditionnel. La seule excentricité, c’est la possibilité d’opter pour un toit noir. Les deux modèles, proposent également des versions au look plus sportif (ST Line chez Ford et R Line chez Volkswagen) mais seule la marque allemande ose un vrai dérivé, le T-Roc R, équipé d’un moteur essence de 300 ch ! Elle va même encore plus loin, avec le lancement d’un cabriolet.

Pour chacun des deux modèles, l’originalité se dissipe totalement une fois à bord. Le Puma reprend trait pour trait le mobilier de la Fiesta. C’est dommage. Toutefois l’ensemble a le mérite d’être fonctionnel, correctement fini et surtout très bien équipé. Le T-Roc, lui, dispose de son propre intérieur, taillé à la serpe et composé de plastiques durs. Il est ici possible de personnaliser la planche de bord et l’encadrement de console centrale avec des bandeaux de couleur. Les deux rivaux offrent le même combiné d’instrumentation numérique, de 12, 3’’ et une dalle centrale de 8’’ équipée de services connectés, mais attention sur les finitions hautes ou en option.

Aspects pratiques : une bonne suprise

Le Ford Puma est certes le plus compact (4,18 m), mais il affiche un rapport habitabilité/encombrement très favorable. Les passagers ont suffisamment d’espaces aux jambes aux places arrière. Il faut dire que les assises de banquette sont courtes. Toutefois il est forcé de s’incliner face à un T-Roc plus généreux dans ses cotes intérieure, notamment pour ce qui est de la largeur aux épaules et la garde au toit. Résultat des courses, les passagers arrière seront plus à l’aise à bord de l’allemand mais aussi mieux installés sur une banquette plus large et moelleuse.

S’il concède ce point, le Puma se rattrape sur le match des coffres. Précisons que les volumes varient en fonction des motorisations. Chez Ford, les moteurs hybridés pénalisent le volume de coffre en raison de la présence d’une batterie. Chez Volkswagen ce sont les variantes à transmission intégrale qui amputent ce dernier. Ici, le Puma 125 ch Ecoboost hybridé offre un volume de 402 litres auquel il faut ajouter un rangement additionnel de 80 litres appelé Mega Box. Ce rangement très pratique est étanche mais il prive le Puma d’une roue de secours. Le Volkswagen T-Roc, lui, offre 445 litres pour cette version à deux roues motrices 1.0 TSi 115 ainsi qu’un plancher modulable. Sous ce dernier pas de Mega Box mais une roue de secours compacte.

Côté modularité, nos deux protagonistes font jeu égal avec une banquette à l’assise fixe dont les dossiers se rabattent selon un format 2/3-1/3. La surface de chargement est quasi plane en configuration deux places et le T-Roc prend logiquement l’ascendant avec un volume maximum de 1 290 litres contre 1 161 litres pour le Puma.

Plus grand et plus accueillant, le Volkswagen T-Roc remporte le match pratique, mais d’une très courte tête ! le Puma se positionne effectivement comme l’un des meilleurs élèves du marché dans ce domaine aux côtés du Citroën C3 Aircross et du Renault Captur.

Pratique Ford Puma 1.0 Ecoboost 125 MHEV Titanium Volkswagen T-Roc 1.0 TSi 115 Lounge Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,1 /20 14 /20

Budget : le Puma sort les crocs

Facturé 22 900 €, le Puma Titanium 1.0 TSi 125 MHEV est plus attractif que le T-Roc 1.0 TSi 115 Lounge dont le prix facial est établi à 25 860 €. Les deux modèles proposent la même durée de garantie, soit deux ans kilométrage illimité et sont tous les deux exemptés de malus écologique (134 g de CO2/km pour le T-Roc et 125 g de CO2 pour le Puma). L’apport d’une micro-hybridation présente un avantage certain en matière de consommation de carburant, en faveur du Ford Puma. Ce dernier réclamera moins de carburant sur la durée de vie de la voiture. Les deux moteurs sont ici des 3 cylindres essence suralimentés équipés d’une courroie de distribution à longue durée de vie. La préconisation de remplacement est établie à 240 000 km ou tous les 10 ans chez Ford et à 210 000 km ou tous les 14 ans chez Volkswagen. Enfin, concernant le niveau de fiabilité, c’est Ford qui est à l’heure actuelle bien mieux placé, si l’on se fie à l’indice Reliability Index.

Au final, le Ford Puma prend la tête de ce chapitre budget.

Budget Ford Puma 1.0 Ecoboost 125 MHEV Titanium Volkswagen T-Roc 1.0 TSi 115 Lounge Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,5 /20 11,5 /20

Equipement : Ford, fidèle à sa réputation

Le Ford Puma Titanium 1.0 Ecoboost 125 MHEV est facturé 22 900 €. Il embarque une dotation très complète par rapport au T-Roc puisque de série il dispose d’un système multimédia Ford SYNC3 avec écran tactile 8" à commandes vocales, 2 ports USB compatible CarPlay et Android auto.

Chez Volkswagen, le T-Roc Lounge 1.0 TSi 115 facturé 25 860 €, oblige à passer par la case option (260 €) pour obtenir l’équivalent avec le système Car App connect. Même chose si vous souhaitez bénéficier du chargeur à induction pour smartphone. Volkswagen réclame 465 €, avec deux ports USB en prime, alors que Ford le fournit de série. Les jantes alliage de 17" font également partie de l’offre chez Ford alors que Volkswagen vous demandera 540 € au bas mot pour vous offrir des roues de même dimension. La sélection à différents modes de conduite est aussi de série chez Ford. Chez Volkswagen il faudra vous orienter vers la version 4Motion pour en bénéficier. Le T-Roc se démarque uniquement par la présence d’une climatisation automatique bizone ici de série alors que le Puma se contente d’une climatisation manuelle.

Mis bout à bout, le rapport prix/équipement est bien plus favorable au Ford Puma.