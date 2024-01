Volkswagen "VW Edition" : des séries spéciales à l'équipement "avantageux"

Hier, Volkswagen baissait sensiblement le prix de ses modèles électriques pour faire face à des ventes décevantes et à un contexte concurrentiel plus important que jamais. Le constructeur allemand s’occupe cette fois de ses modèles thermiques en dévoilant « VW Edition », une nouvelle série spéciale au positionnement haut de gamme disponible pour la citadine Polo, le très vieillissant monospace Touran mais aussi les SUV Taigo, T-Cross, T-Roc et Tiguan.

Basée selon le modèle sur les finitions « Life » ou « Life Plus », le niveau « VW » ajoute des équipements supplémentaires en promettant un avantage client par rapport à la valeur de ces options en plus. Basée sur la finition « Life », la Polo VW Edition coûte ainsi 24 385€ avec le petit bloc essence TSI de 95 chevaux à boîte manuelle. Le constructeur allemand revendique dans son cas un avantage client de 870€ et des loyers démarrant à 179€ par mois avec un apport de 4 500€ tout de même.

Le T-Cross VW Edition se base lui aussi sur la finition Life et démarre à 25 790€ avec le TSI de 115 chevaux à boîte automatique, avec un avantage client promis de 2 200€ et une LLD à partir de 259€ avec apport de 3 000€.

Le Taigo VW Edition se base également sur la finition Life et coûte 27 230€ avec le TSI de 95 chevaux à boîte manuelle. Le constructeur revendique pour lui un avantage client de 2 500€ et des loyers en LLD à partir de 269€ avec un apport de 3 000€.

Le T-Roc VW Edition démarre à 31 750€ avec le TSI 110 chevaux à boîte manuelle. Le constructeur promet un avantage client de 2 300€ et des loyers à partir de 299€ en LLD avec un apport de 3 500€.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le Touran VW Edition (oui, le monospace existe toujours même si tout le monde l’a oublié !) coûte 42 640€ avec le TSI de 150 chevaux en boîte manuelle. Il bénéficierait d’un avantage client de 4 300€ et propose une LLD à partir de 389€ par mois avec un apport de 4 000€.

Le nouveau Tiguan y passe aussi

Volkswagen France précise que le tout nouveau Tiguan de troisième génération bénéficie aussi de cette édition spéciale, même si elle n’est pas encore affichée au configurateur de la marque. Il coûtera 43 000€ avec le moteur essence eTSI de 130 chevaux à boîte automatique. La marque promet un avantage client de 4 800€ et des loyers en LLD à partir de 449€ par mois avec un apport de 4 000€.