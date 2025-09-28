Au salon de Lyon, les utilitaires jouent aux ambassadeurs de l’électrique et du PHEV

Tout ce qui roule est à Lyon, et même les camionnettes ont droit de citer au salon, dans un espace « utilitaires » qui leur est spécialement dédié. Trois marques se disputent les professionnels qui viennent se renseigner, ou acheter, leur futur outil de travail à Eurexpo jusqu’à dimanche 28 septembre au soir.

Des professionnels qui aujourd’hui, pour près de 100 % d’entre eux, carburent au diesel. Mais les choses sont en train de changer même si les responsables des stands interrogés reconnaissent que le gazole est toujours ultra-majoritaire, et ce quelle que soit la taille de l’utilitaire. Mais ils remarquent que les clients ne sont plus aussi réticents à l’électrique ou au PHEV.

Ainsi, chez Toyota, on n’a pas seulement recyclé un vieux slogan publicitaire (ma Toyota est fantastique), mais aussi un ancien argument qui se refait une jeunesse. « Le diesel au prix de l’essence » devient ainsi « l’électrique au prix du thermique ». Et en ajoutant au prix d’un Proace à watts, le coût modéré de la recharge à domicile, on obtient un prix de revient kilométrique moins élevé que le thermique.

L’électrique moins cher que le thermique ?

Un argument qui commence à faire mouche, selon ce conseiller commercial Toyota qui cite ce coach sportif dans les Alpes qui a craqué pour un modèle à batteries, « parce qu’il fait énormément de kilomètres et n’a pas le budget nécessaire pour le thermique ».

Même tendance chez Ford, ou si l’on reconnaît toujours l’omniprésence du diesel, on réalise quelques ventes en électrique, « qui pousse fort ». D’autant que Ford décline son Custom en 100 % électrique bien sûr, mais aussi en PHEV. « C’est une étape avant l’électrique ». Quant aux clients qui craquent pour ce type d’énergie, ils redoutent un retour des ZFE, mais ils profitent aussi des avantages fiscaux et d’une taxe sur les véhicules de sociétés revue à la baisse.