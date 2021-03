Essai - Toyota Proace Electric : l’utilitaire en mode zen

La famille des fourgons moyens électriques est heureuse de vous annoncer la naissance d’un petit dernier, le Toyota Proace Electric. La famille en question compte déjà trois rejetons identiques, dénommés Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy et Opel Vivaro-e. Eh oui, ce Toyota est une nouvelle déclinaison de la matrice PSA. Il n’en reste pas moins que cet utilitaire est le premier véhicule électrique de la marque nippone. Et pour le coup, cette première pierre est une réussite. Le Proace Electric est véhicule professionnel évidemment sans surprise mais agréable et fonctionnel bien qu’un peu cher. Et sans surprise ce Proace Electric l’est vraiment puisqu’il reprend toutes les caractéristiques de ses frères PSA. Même ligne, même design, même motorisation, même déclinaisons… Seuls les logos, sur la calandre, le volant et les portes arrière permettent de savoir qu’il s’agit là d’un Toyota.

Quatre versions, trois longueurs

Ce nouveau véhicule s’inscrit dans la famille des fourgons moyens, affichant une tonne de charge utile, ce qui est le cas sur cet électrique comme sur les thermiques. Le Toyota Proace Electric est disponible en version fourgon, cabine approfondie, plancher cabine et Combi. Le fourgon se décline en trois longueurs, comme la version thermique. Il y a le Compact, long de 4,60 m, le Medium, à 4,95 m et le Long, à 5,30 m. Sur le premier, la longueur de chargement atteint 2,16 m. Elle dépasse les 2,50 mètres sur le Medium et s’affiche à 2,86 m sur le Long. Pour les trois, la largeur utile est de 1,62 m au maximum et la hauteur utile est de 1,40 m. Pas de changement sur les volumes utiles par rapport à la version Diesel. 4,6 m³ pour le Compact, 5,3 m³ pour le Medium et 6,1 m³ pour le Long. Ces données sont augmentées de 0,5 m³ de volume utile supplémentaire grâce au Moduwork, proposé de série sur ce Toyota. Ce système comprend une banquette trois places à l’avant, une trappe en partie basse de la cloison et le siège passager relevable. Outre le gain de volume utile, il permet aussi de gagner un peu en longueur utile.

Mieux vaut une Wallbox…

Deux tailles de batteries sont proposées. La première est une 50 kWh, plus spécialement destinée aux petits trajets urbains. L’autonomie maximale est de 230 kilomètres. La seconde de 75 kWh autorise une utilisation mixte. Elle apporte une autonomie de 330 kilomètres. Ces batteries sont disponibles sur toutes les versions à une exception près : la 75 kWh ne peut être installée sur la version Compact. De façon classique, plusieurs options de charge sont proposées. Via une prise domestique avec un câble standard, la puissance de charge de 1,8 kW… invite à la patience. Le temps de charge complet est de 27 heures pour la 50 kWh et de près de 41 heures pour la 75 kWh ! Via une Wallbox, avec une puissance de charge va de 7,5 kW à 22 kW, la charge demande 4 h 30 en triphasé et 6 h 45 en monophasé pour la 50 kWh et de 6 h 45 en triphasé à 10 h 20 en monophasé pour la 75 kWh. Enfin en charge rapide, la puissance de charge est de 100 kW et le temps de charge, de 0 à 80 %, est de 30 minutes pour la 50 kWh et de 45 minutes pour la 75 kWh.