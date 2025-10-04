Voitures neuves : les promotions d’octobre 2025
Comme chaque mois, il y a de grosses remises sur les voitures neuves chez certains constructeurs automobiles. Dans certains cas, il est même possible de dépasser les 20 % de réduction.
Le marché automobile neuf français a cessé de dégringoler depuis deux mois, mais il se maintient à un niveau bas. Impossible donc pour les constructeurs de renoncer aux généreuses remises qu’ils offrent sur certains de leurs modèles de façon régulière. Alors que certaines marques continuent de rester très timides sur le montant des réductions au niveau national (il est sans doute possible de faire beaucoup mieux à l’échelle des concessionnaires), d’autres n’hésitent plus à les augmenter.
L’affaire du mois : Skoda Kamiq, Leapmotor C10, Citroën C5 Aircross
Chez Skoda, le petit SUV urbain Kamiq est toujours à -23 % ce mois-ci sur les exemplaires disponibles en stock et le constructeur tchèque conserve aussi des réductions intéressantes sur tous les autres modèles de la gamme. On note aussi l’effort de Leapmotor qui, pour convaincre sur son SUV C10 électrique assez perfectible, monte le montant de sa remise à plus de 18 %. Chez Citroën, le tout nouveau C5 Aicross a déjà droit à une petite remise lui aussi même si son prix de base « catalogue » était déjà plutôt bien placé. Remarquons aussi les plus de 14 % de remise sur la très conservatrice Mazda 3 ou encore les 21,5 % sur les Opel Corsa disponibles en stock.
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
