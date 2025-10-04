Voitures neuves : les promotions d’octobre 2025

Le marché automobile neuf français a cessé de dégringoler depuis deux mois, mais il se maintient à un niveau bas. Impossible donc pour les constructeurs de renoncer aux généreuses remises qu’ils offrent sur certains de leurs modèles de façon régulière. Alors que certaines marques continuent de rester très timides sur le montant des réductions au niveau national (il est sans doute possible de faire beaucoup mieux à l’échelle des concessionnaires), d’autres n’hésitent plus à les augmenter.

L’affaire du mois : Skoda Kamiq, Leapmotor C10, Citroën C5 Aircross

Chez Skoda, le petit SUV urbain Kamiq est toujours à -23 % ce mois-ci sur les exemplaires disponibles en stock et le constructeur tchèque conserve aussi des réductions intéressantes sur tous les autres modèles de la gamme. On note aussi l’effort de Leapmotor qui, pour convaincre sur son SUV C10 électrique assez perfectible, monte le montant de sa remise à plus de 18 %. Chez Citroën, le tout nouveau C5 Aicross a déjà droit à une petite remise lui aussi même si son prix de base « catalogue » était déjà plutôt bien placé. Remarquons aussi les plus de 14 % de remise sur la très conservatrice Mazda 3 ou encore les 21,5 % sur les Opel Corsa disponibles en stock.