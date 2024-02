Essai vidéo - Skoda Kamiq (2024) : un best seller méconnu

En bref SUV urbain

Restylage

A partir de 23 900 €

Apparu en 2019, le Kamiq est le premier SUV urbain de Skoda. Si ce concurrent des Renault Captur et Peugeot 2008 n’est pas très connu dans l’Hexagone, c’est une vraie star dans le reste du monde où il se positionne comme la seconde meilleure vente de Skoda, juste derrière l’Octavia. Depuis son introduction sur une soixantaine de marchés dans le monde, plus de 351 000 exemplaires ont trouvé preneur.

Le restylage de cette machine à sous est donc prudent. La calandre, les optiques et les boucliers avant et arrière sont redessinés tout en subtilité ce qui donne un aspect plus affiné au SUV tchèque. Les phares restent en deux parties mais reçoivent pour la première fois la technologie Matrix LED, en option, un équipement rare sur le marché des SUV urbains.

A bord, les changements sont tout aussi légers. On retrouve une planche de bord calquée sur celle de la Scala, la berline compacte. Le Kamiq restylé reçoit de nouvelles selleries et de nouveaux habillages de porte et de pavillon, conçus à partir de matériaux recyclés. C’est plutôt réussi et cela contribue à renforcer l’impression de qualité. On note aussi la présence dès le premier niveau de finition de l’instrumentation numérique de 8’’ et d’un écran tactile central de 8,25 pouces équipés des connectivités Android et Carplay sans fil. À noter également : les commandes de la climatisation automatique ont été revues pour être plus intuitives.

Long de 4,24 m, le Kamiq est l’un des plus grands de sa catégorie. Il met son gabarit à profit des occupants et notamment aux places arrière où de grands adultes seront chouchoutés. En effet, le Tchèque propose un espace considérable aux genoux, aux coudes et à la tête. Le volume de coffre est plus dans la norme, allant de 400 à 743 litres, le Kamiq ne pouvant bénéficier d'une banquette arrière coulissante. En matière de volumes et d’aspects pratiques, il peut aisément se substituer à un SUV du segment supérieur. Une petite famille de 4 personnes, y trouvera son compte.

Skoda se différencie toujours par les aspects pratiques « Simply Clever ». Il est désormais possible d’ouvrir le hayon électrique en passant le pied sous le bouclier, des pochettes de rangement pour smartphone intègrent le dos des sièges avant et deux packs Simply Clever (filets et crochets d’attache, prise 12V, compartiment amovible entre les sièges arrière…) sont disponibles pour agrémenter le quotidien.

Skoda profite du restylage pour reconstruire la gamme. Ainsi, les niveaux actuels (Active, Ambition et Monte Carlo) sont remplacés par les finitions Essence, Selection et Monte Carlo (cf : page équipement).