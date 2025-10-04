4. Toutes les promos des constructeurs : de Seat à Volkswagen
Seat
Il y a de belles remises chez Seat ce mois-ci :
-4 700€ sur l'Ibiza proposée à partir de 16 300€ au lieu de 21 000€ soit 22,38% de remise.
-5 000€ sur l'Arona proposé à partir de 19 200€ au lieu de 24 200€ soit 20,6% de remise.
-5 500€ sur la Leon proposée à partir de 22 320€ au lieu de 27 820€ soit 19,76% de remise.
-5 000€ sur l'Ateca proposé à partir de 27 990€ au lieu de 32 990€ soit 15,15% de remise.
Skoda
Toujours de grosses remises sur les Skoda disponibles en stock ce mois-ci. Le SUV électrique Enyaq monte jusqu'à 5 900€ de remise en version restylée, démarrant à 41 050€ avant bonus (soit -12,5%). Tous les autres modèles de la gamme sont concernés, y compris la citadine Fabia qui propose 3 500€ de remise (et jusqu'à 16,8%) sur des modèles affichés à partir de 17 330€. Le Kamiq est carrément à -23%.
Subaru
Le constructeur offre une remise de 10 000€ pour son Solterra électrique désormais affiché à 49 990€ au lieu de 59 990€ (-16,66%), mais cela ne suffit toujours pas à remettre le SUV électrique au niveau de ses principaux concurrents en entrée de gamme.
Suzuki
On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l'Ignis a disparu :
-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 1 800€ de remise ce qui la place à 17 390€ (-9,37%).
-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 21 740€ au lieu de 26 240€, soit 17,14% de réduction.
-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 23 140€ au lieu de 29 140€ reçoit 6 000€ de remise en prix de base, soit 20,59% de réduction au maximum.
-Swace : Normalement affiché à partir de 33 750€, le break hybride a droit à 6 000€ de remise ce qui représente une reduction de 17,77%.
-Across Hybride rechargeable : une remise de 4000€, voilà ce dont profite le gros crossover familial japonais. Un rabais bienvenu pour un modèle facturé tout de même 59 290€, soit 6,74% de réduction maximale.
Tesla
-350€ de remise sur certains exemplaires de la Model 3 en stock, mais pas plus !
Toyota
Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.
-Aygo X : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 17 500€ au lieu de 19 500€ (soit 2000€ de remise et 10,25% de réduction).
-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 21 350€ en cas de reprise au lieu de 24 600€ soit 3 250€ de remise (-13,2%).
-Yaris Cross Hybride : comptez 3 250€ de remise en cas de reprise avec une addition à 25 550€ au lieu de 28 800€, soit 11,28% de réduction maximale.
-Corolla hybride : 28 900€ au lieu de 33 900€ soit 5 000€ de remise et 14,79% de réduction.
-Nouveau C-HR Hybride : 29 450€ au lieu de 35 450€ en cas de reprise soit 6 000€ de remise (-16,92%).
-Nouvelle Prius hybride rechargeable : 39 400€ au lieu de 44 400€ soit 5 000€ de remise (-11,3%).
-Rav4 Hybride : 39 950€ au lieu de 44 950€, soit 5 000€ de remise (-11,12%).
-Rav4 Hybride rechargeable : 45 450€ au lieu de 50 450€, soit 5 000€ de remise (-9,91%).
-Nouveau bZ4X : 39 900€ au lieu de 40 900€, soit 1 000€ de remise (-2,44%).
Volkswagen
Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.
-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 21 990€ bénéficie en ce moment d'une remise de 2 200€, ce qui représente une réduction de 10,0%.
-Golf : en version VW Edition TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 33 400€ reçoit 4 080€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 12,21%.
-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 24 890€, bénéficie actuellement d'une remise de 3 300€, soit une réduction de 13,25%.
-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 27 880€, reçoit une remise de 3 400€, soit une réduction de 12,19%.
-T-Roc : la finition VW Edition 116 chevaux boîte manuelle, normalement proposée à 31 980€ (uniquement disponible en stock), reçoit une remise de 9 250€ (qui compte de l'avantage client non inclut dans le prix catalogue) soit une réduction de 28,92%.
-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 530€) le SUV cabriolet a droit à 7 100€ de remise soit une réduction de 17,09%.
-ID.3 Pure Life Max : la compacte électrique, normalement affichée à 36 490€, a droit à 4 000€ de remise soit une réduction de 10,9%.
-ID.4 Pure Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 41 500€ a droit à 7 800€ de remise soit 18,79% de réduction.
-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 50 500€ reçoit 10 000€ de remise, soit une réduction de 19,8% (et lui donne droit au bonus écologique).
-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 41 500€, le SUV familial a droit à 3 500€ de remise soit une réduction de 8,43%.
-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 51 800€, le SUV familial a droit à 6 440€ de remise (hors "avantage client en équipement") soit une réduction de 12,43%.
-Touran : en version Life Plus TSI 150 boîte manuelle normalement proposée à 44 800€, le monospace allemand a droit à 6 020€ d'avantage client, soit une réduction de 13,43%.
-Nouvelle Passat : en finition Passat eTSI 150, la berline normalement proposée à 46 100€ (uniquement en stock) a droit à 2 800€ de remise, soit une réduction de 6,07%.
-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, soit une réduction de 16,7% de son prix de 59 990€.
-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 10 000€ de remise en version Pro Life Max, normalement affichée à 60 690€ (-16,5%).
-Touareg : le SUV a droit à 17 000€ de remise en version eHybrid 462 chevaux R-Line, normalement affiché à 107 500€ (-15,81%).
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération