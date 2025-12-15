5. La fiche technique de la Cupra Formentor VZ5
Les chiffres clés
|Cupra Formentor (2) 2.5 TSI 390 4DRIVE VZ5
|Généralités
|Date de commercialisation
|15/12/2025
|Dimensions
|Longueur
|4,48 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|Hauteur
|1,50 m
|Empattement
|2,68 m
|Volume de coffre mini
|410 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 626 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|27 CV
|Moteur
|5 cylindres , 20 soupapes
|Cylindrée
|2 480 cm3
|Puissance
|390 ch à 5 700 trs/min
|Couple
|480 Nm à 2 250 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|280 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.2 s
|Consommation mixte
|10.1 Litre / 100 km
|Emissions de CO2
|229 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|70000
