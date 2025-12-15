Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Cupra Formentor

Essai

Cupra Formentor VZ5: le SUV trop haut de gramme

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Pierre-Olivier Marie

6  

5. La fiche technique de la Cupra Formentor VZ5

 

Cupra Formentor VZ5: le SUV trop haut de gramme

 

Les chiffres clés

Cupra Formentor (2) 2.5 TSI 390 4DRIVE VZ5
Généralités  
Date de commercialisation 15/12/2025
Dimensions  
Longueur 4,48 m
Largeur sans rétros 1,85 m
Hauteur 1,50 m
Empattement 2,68 m
Volume de coffre mini 410 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 626 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 27 CV
Moteur 5 cylindres , 20 soupapes
Cylindrée 2 480 cm3
Puissance 390 ch à 5 700 trs/min
Couple 480 Nm à 2 250 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 280 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.2 s
Consommation mixte 10.1 Litre / 100 km
Emissions de CO2 229 g/km (wltp)
Bonus malus max 70000
Page précédente

Photos (40)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Cupra Formentor

Cupra Formentor

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité