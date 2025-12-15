Le Formentor VZ5 soigne sa mise avec une présentation des plus soignées. Ses passages de roues élargis et abritant des roues de 20 pouces améliorent son assise sur la route, tandis que ses 2x2 sorties d’échappement déployées en diagonale, à la finition cuivrée et encadrant un spoiler en fibre de carbone, lui donnent du caractère. Et si les coques de rétroviseur en fibre de carbone restent optionnelles, des phares Matrix HD s’adaptant automatiquement au trafic arrivant en sens inverse sont eux fournis en série.

A bord, la présentation est à la hauteur des prétentions haut de gamme de la bête avec des sièges avant enveloppants et montés bas pour préserver des sensations aussi proches que possible de celles délivrées par une berline.

La planche de bord intègre deux écrans, en l’occurrence un digital cockpit de 10,5 pouces faisant face au conducteur que complète une unité centrale multimédia de 12 pouces et largement personnalisable. Il y a même un mode dit « Cupra view » affichant régime moteur, couple, pression du turbo et les fameux « G » latéraux. Tout un programme ! Connectivité Apple CarPlay / Android Auto, recharge sans fil et connectivité USB-C complètent le dispositif multimédia, et le tout s’accompagne d’une sono 390W (autant de watts que de chevaux sous le capot, donc !) signée Sennheiser.

En matière d’aides à la conduite, tous les équipements attendus à ce niveau de gamme répondent à l’appel, avec notamment un Travel Assist qui maintient le véhicule centré sur sa voie, tandis que le Side Assist surveille les angles morts et que l’Exit Assist monte la garde quand vous sortez du véhicule.