Cupra Formentor restylé (2024) : adieu 5 cylindres... (présentation vidéo)

Si les tendances se confirment, il est clair que les ventes de Cupra, l'émanation sportive du contructeur espagnol Seat, mais émancipée depuis 2018, vont dépasser celles de la maison mère à court terme. Tant et si bien qu'il a été question que Seat arrête de fabriquer des voitures pour se concentrer sur d'autres moyens de locomotion alternatifs, tandis que Cupra deviendrait la marque principale. Si ce n'est pas 100 % acté, ce qui est sûr c'est que les modèles Cupra sont désormais tous spécifiques, sauf la Leon et l'Ateca. Mais la Leon est elle aussi restylée en ce moment, et le Formentor, que vous avez ici sous les yeux, s'attelle lui aussi à faire disparaître tous les codes stylistiques de Seat.

Ainsi, vous découvrez avec nous un Formentor "nouvelle formule" qui s'éloigne grandement de la "phase 1". C'est la face avant qui est la plus modifiée, avec désormais un "shark nose" (nez de requin) surplombant un tout nouveau bouclier très ajouré et travaillé, en lieu et place de l'ancienne calandre, qui était typée Seat.

Les entrées d'air sont XXL, et comme sur la Leon restylée, siglée Cupra s'entend, les retours couleur carrosserie en forme d'aileron de requin sont présents, et remontent vers le milieu du bouclier. Apparemment, ce sera une nouvelle signature... Et le logo remonte de la désormais absente calandre jusqu'au bas du capot moteur.

Les optiques gardent la même forme, mais la signature lumineuse est revue. Elle adopte un graphisme en trois triangles, qui s'inscrivent eux-mêmes dans un triangle. Une petite animation vous accueille au déverrouillage d'ailleurs. On retrouve cette nouvelle signature triangulaire à l'arrière, où les feux sont reliés par un bandeau lumineux, qui intègre désormais le logo de la marque, lui aussi illuminé (la nuit). Une mode en devenir, on a déjà vu cela sur le Toyota C-HR 2 par exemple. Avec des petites excroissances de chaque côté du bouclier, ce sont les seules évolutions de la poupe.

Le profil, lui, n'évolue pas, et le gabarit non plus, puisque l'on reste à 4,45 m, pour 1,83 m de large et 1,51 m de hauteur, ce qui fait du Formentor un "petit" SUV compact aujourd'hui.

Un habitacle revu dans le détail seulement

Dans l'habitacle, pas de révolution, au contraire. Le dessin reste identique, si l'on excepte quelques menues retouches au niveau de la console centrale (c'est subtil). Le passager a droit devant lui à un nouveau placage plastique texturé à effet 3D. Pas moche mais pas transcendantal non plus dirons-nous.

Le volant comprend désormais les deux satellites en série, qui permettent de changer de mode de conduite, et de démarrer le moteur. Et l'écran multimédia passe, en série sur toutes les versions, de 12 à 12,9 pouces de diagonale. Il intègre la dernière évolution du système multimédia, avec une présentation Cupra, qui est plus rapide et fluide, et qui permet de sélectionner 3 raccourcis vers ses fonctions favorites. La sono haut de gamme est désormais assurée par Sennheiser, un spécialiste reconnu de la hi-fi, mais que l'on n'a encore jamais vu s'occuper d'automobile. On verra ce que donnent les 12 haut-parleurs et les 425 watts lors d'un futur essai.

Cupra insiste par contre sur le fait que les matériaux utilisés à l'intérieur sont issus de plus en plus de la filière du recyclage, comme les tissus des sièges (alcantara à 73 % recyclé), ou que le cuir est fabriqué de façon plus "écologique". En version haut de gamme VZ, les sièges peuvent être en option de très beaux Sabelt, enveloppants et confortables. Ils sont baptisés CUPBuckets, et s’ils sont choisis, ils viennent avec des inserts décoratifs non plus cuivrés mais en chrome foncé.

L'habitabilité arrière reste tout à fait convaincante par rapport au gabarit tandis que le volume de coffre n'évolue pas. Il reste de 450 litres en version thermique, 420 litres avec la transmission intégrale 4Drive et seulement 345 litres en version hybride rechargeable, ce qui, dans tous les cas, est moyen pour la catégorie.

Des moteurs tous revus et corrigés

Il n'y a pas que l'esthétique qui évolue pour le Formentor. C'est aussi le cas des mécaniques sous le capot. Ainsi, le 1.5 TSI 150 ch passe en "Evo2" et sa micro-hybridation 48V plutôt que 12V. Celui-ci améliore la consommation et les émissions (non communiquées à date), grâce à un alternodémarreur et une batterie plus puissants. Seule boîte DSG7 est proposée dorénavant, ce qui est aussi imposé pour le 2.0 TDI 150 ch, qui reste au catalogue.

Les hybrides rechargeables utilisent désormais le 1.5 TSI en lieu et place du 1.4 TSI. Et si la petite puissance reste à 204 ch, la plus grosse passe de 245 ch à 272 ch. Mieux, la capacité de la batterie hybride bondit de 12,8 kWh à 19,7 kWh, ce qui permet à la marque d'annoncer une autonomie en tout électrique de plus de 100 km (qui reste à homologuer).

Les capacités de recharge sont également améliorées puisque l'on passe de 3,6 kW, à 11 kW en courant alternatif, et que la possibilité de faire de la charge rapide, à 50 kW apparaît. Une bonne chose pour qui voudra ajouter du jus électrique, même lors des grands trajets. Les temps de recharge ne sont par contre pas encore communiqués.

On en vient maintenant au moteur qui chapeaute la gamme : le 2.0 TSI. Là aussi du nouveau, puisqu'une nouvelle version traction sera proposée, dotée d'une version "dégonflée" à 265 ch du 2.0 TSI. La version 4Drive 4 roues motrices, quant à elle, se voit dotée du même 2.0, mais poussé à 333 ch, contre 310 précédemment. Le même moteur que celui de la Golf R par exemple.

La transmission utilise un système amélioré de vectorisation du couple, permettant d'envoyer 100 % du couple et de la puissance au train avant ou arrière, et même, à l'arrière, d'envoyer tout sur une seule roue, grâce à deux embrayages électro-hydrauliques.

Un mode drift, pour s'amuser sur circuit, fait lui aussi son apparition, tandis qu'en option, on peut opter pour un système de freinage Akebono à disques de taille majorée (375 mm) et à étriers 6 pistons.

Et ? Vous attendiez plus ? Nous aussi. Mais hélas, avec ce restylage disparaît, définitivement on le craint, le 2.5 l 5 cylindres précédemment proposé. Sacrifié sur l'autel des normes et des émissions de CO2. Adieu donc ses 390 ch et son bruit agréablement rauque typique. Il ne reste plus que chez Audi qu'on peut encore le commander. Et cela fait du Formentor avant restylage, s'il est doté de ce moteur, un véritable collector.

La commercialisation de ce Formentor restylé aura lieu au 3e trimestre 2024, mais les commandes seront ouvertes à l'été. Les tarifs ne sont pas encore définis, mais on nous a fait miroiter de bonnes surprises en la matière. Si l'on peut économiser quelques centaines d'euros dans cette période de crise et de prix toujours élevés des voitures, ce sera toujours une bonne nouvelle.