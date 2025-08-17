Lors de son lancement, la Polestar 4 sera disponible avec deux niveaux de puissance. Celle de notre essai développe 272 ch grâce au moteur implanté sur l’essieu arrière. Avec son couple de 340 Nm, elle abat le 0 à 100 km/h en 7,1 s et est capable de parcourir 620 km en une seule charge grâce à sa batterie de 100 kWh brut, soit 94 kWh net. Même batterie pour la version 4 roues motrices qui affiche une puissance de 544 ch et un couple de 686 ch grâce à ses deux moteurs. 3,8 secondes suffisent pour atteindre 100 km/h D.A et l’autonomie tombe à 590 km.

Dès les premiers tours de roues, on sent que Polestar a fait du confort sa priorité. L'insonorisation est excellente, que ce soit en matière de bruits de roulement ou d'air, ce qui s’avère très agréable, notamment sur longues distances. Les passagers profiteront aussi d'un confort de roulage non négligeable avec des mouvements de caisse particulièrement bien maîtrisés, et ce, malgré la présence de roues de 20 pouces.

En conduite normale, on a l’impression que cette Polestar 4 vire tout le temps à plat, ce qui est très plaisant. Le bilan se dégrade légèrement quand on hausse le rythme. Forcément, vu le gabarit et le poids de l'auto (2 200 kg), cette Polestar n'est pas une ballerine, mais elle est très loin d'être ridicule en conduite plus dynamique. Les mouvements sont plus marqués naturellement, mais on aimerait aimer surtout une direction avec un peu plus de retours d’informations, car elle donne parfois l’impression d’être un peu floue et assez lourde. Attention, toutefois, même si on prend rapidement confiance, il ne faut pas oublier les règles de la physique, en particulier lors des inscriptions en virage et des freinages où la masse et le gabarit du véhicule vous rappelleront rapidement à l’ordre, freinant ainsi vos excès d’optimisme.

En matière de consommations, nous avons enregistré une moyenne relativement élevée, mais sans surprise, de 19,7 kWh/100 km soit une autonomie réelle respectable de 480 km. Sur autoroute, comptez une consommation de 21 kWh soit près de 450 km avant de recharger.

Et justement, dans ce domaine, la Polestar 4 accepte du 11 ou 22 kW suivant la finition en courant alternatif et 200 kW en continu. 30 min sont nécessaires pour passer de 10 à 80%.