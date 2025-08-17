De base (61 800 €), la Polestar 4 reçoit un équipement très complet comprenant notamment un écran multimédia de 15,4 pouces, de l’instrumentation 10,2 pouces, de la compatibilité Apple CarPlay, du chargeur par induction, de la climatisation automatique bizone, des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, de la banquette arrière rabattable 60/40, du rétroviseur intérieur numérique, des projecteurs LED, du régulateur de vitesse adaptatif, de la caméra 360°, de l’accès et le démarrage sans clé et de la clé numérique.

Avec le pack Plus(+ 5 000 €) vous héritez des sièges réglables sur 12 positions, de la recharge 22 kW, de la climatisation trizone, des sièges arrière inclinable électriquement, de l’affichage tête haute, du système audio Harman Kardon, du volant et des sièges arrière chauffants, des projecteurs LED adaptatifs, du hayon arrière avec fonction mains-libres et de l’écran de contrôle arrière.

La finition Prime (67 400 €) ajoute au pack, plus le logo éclairé et la colonne de direction électrique

La version la plus puissante peut recevoir un pack Performance (à partir de 79 300 €) comprenant les jantes 22 pouces, les étriers de frein, les capuchons de valves et les ceintures de sécurité dorées ainsi que l’optimisation du châssis et des disques de frein par Polestar Engineered.

Le point techno : trop de caméras ? Comme c’est le cas des Tesla, mais aussi de plus en plus de modèles, cette Polestar 4 est bardée de caméras. Nous en avons compté pas moins de 12, qui servent aux différentes assistances à la conduite et bien évidemment, il y a une pour remplacer la lunette arrière et comme nous l’avons vu précédemment, son utilité ne nous a pas convaincue. Dans ce cas-là, rien ne vaut un bon vieux rétroviseur intérieur.