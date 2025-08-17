Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 4

Pas de lunette arrière pour la Polestar 4, mais de vrais arguments

Olivier Pagès

3. La Polestar 4 dispose d'un équipement complet que l'on peut compléter avec des packs

 

De base (61 800 €), la Polestar 4 reçoit un équipement très complet comprenant notamment un écran multimédia de 15,4 pouces, de l’instrumentation 10,2 pouces, de la compatibilité Apple CarPlay, du chargeur par induction, de la climatisation automatique bizone,  des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, de la banquette arrière rabattable 60/40, du rétroviseur intérieur numérique, des projecteurs LED, du régulateur de vitesse adaptatif, de la caméra 360°, de l’accès et le démarrage sans clé et de la clé numérique.

Avec le pack Plus(+ 5 000 €) vous héritez des sièges réglables sur 12 positions, de la recharge 22 kW, de la climatisation trizone, des sièges arrière inclinable électriquement, de l’affichage tête haute, du système audio Harman Kardon, du volant et des sièges arrière chauffants, des projecteurs LED adaptatifs, du hayon arrière avec fonction mains-libres et de l’écran de contrôle arrière.

La finition Prime (67 400 €) ajoute au pack, plus le logo éclairé et la colonne de direction électrique

La version la plus puissante peut recevoir un pack Performance (à partir de 79 300 €) comprenant les jantes 22 pouces, les étriers de frein, les capuchons de valves et les ceintures de sécurité dorées ainsi que l’optimisation du châssis et des disques de frein par Polestar Engineered.

Le point techno : trop de caméras ?

Comme c’est le cas des Tesla, mais aussi de plus en plus de modèles, cette Polestar 4 est bardée de caméras. Nous en avons compté pas moins de 12, qui servent aux différentes assistances à la conduite et bien évidemment, il y a une pour remplacer la lunette arrière et comme nous l’avons vu précédemment, son utilité ne nous a pas convaincue. Dans ce cas-là, rien ne vaut un bon vieux rétroviseur intérieur.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PLUS

Equipements de sécurité

  • Rear Collision Warning &amp; Mitigation (RCWM)

  • Forward Collision Warning

  • ADAS - Advanced Driver Assistance systems

  • ISOFIX outer rear seats

  • 7x Airbags

  • ABS, ESP

Equipements de confort

  • High performance audio system 8-speakers

  • Parking climate incl. scheduled preconditioning

Autres équipements

  • Android Automotive OS

  • Google Built-in

  • DAB+

  • OTA updates

  • Polestar App

  • Colour coordinated Polestar emblem

  • Keyless entry and drive

  • Alarm with interior motion sensor (PPWW state Alarm theft - Internal monitor)

  • Up to 11 kW AC charging

  • USB-C 2 front and 2 rear

  • 15W wireless phone charger

  • 12V power outlet in rear luggage compartment

  • Rain sensor

  • In car apps

  • Rear seat - 40/60 split

  • Heated front seats

  • One pedal drive (regenerative braking), x3 adjustable modes

  • Mid-level interior illumination

  • Hands-on detection Steering wheel

  • Electric child safety lock in rear doors

  • Alco-lock preparation

  • Lane Keeping Aid

  • Run-off Road Mitigation

  • Driver Alert Control

  • Post-impact braking

  • Intelligent speed assist

  • Road Sign Information

  • Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist

  • Cross Traffic Alert (CTA) with brake support

  • Power-operated tailgate with handsfree opening &amp; soft close

  • Energy saving heat pump

  • 20&quot; Aero

  • Wireless Apple CarPlay

  • Textile floor mats 100% rPET

  • Panoramic glass roof

  • Direct tyre pressure monitoring system

  • Clean Zone

  • Collision Avoidance and mitigation by braking and steering

  • Advanced Collision Avoidance Intersections

  • 360° Cameras and 3D view

  • Smart home connectivity

  • 15.4 Landscape CSD

  • 8-way electrical driver seat with profile memory

  • 6-way electrical passenger seat

  • Metal door sill and trunk sill inlay

  • Electrical door latch

  • Floating tunnel console with lower storage

  • Slim IP and Air vents

  • Camera based interior mirror with automatic dimming, glare and brightness control

  • Solar system-inspired interior illumination

  • Flush door handles

  • Flush door/windows with frameless windows

  • Puddle light logo projector

  • x1 Ultra-wideband key, x1 NFC key cards et Polestar Digital Key

  • Front and rear parking assist

  • Customer modes (car wash-, rest-, and animal mode)

  • Front storage compartment - 15 litres

  • Rear storage compartment - 526 litres including under floor

  • Up to 200 kW DC charging

  • Motorised charge lid

  • CCD Continuous control damping chassis (LRDM), adjustable in 3 levels

  • Adaptive cruise control (ACC) with Stop and Go

  • Adjustable steering force

  • Drive modes (LRDM): Performance and Range, Launch mode

  • LED Headlights with active high beam

  • LED rear lights

  • Digital rear view interior mirror

  • Frameless exterior mirrors

  • Life detection interior radars

  • Plus pack

  • Metallic paint

  • Integrated e-SIM with 5G network

  • Digital key

  • TCS

Options disponibles

  • Body coloured lower claddings

    1000 €

  • Premium paint Gold

    1300 €

