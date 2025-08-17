3. La Polestar 4 dispose d'un équipement complet que l'on peut compléter avec des packs
De base (61 800 €), la Polestar 4 reçoit un équipement très complet comprenant notamment un écran multimédia de 15,4 pouces, de l’instrumentation 10,2 pouces, de la compatibilité Apple CarPlay, du chargeur par induction, de la climatisation automatique bizone, des sièges avant électriques à mémoire et chauffants, de la pompe à chaleur, du hayon électrique, de la banquette arrière rabattable 60/40, du rétroviseur intérieur numérique, des projecteurs LED, du régulateur de vitesse adaptatif, de la caméra 360°, de l’accès et le démarrage sans clé et de la clé numérique.
Avec le pack Plus(+ 5 000 €) vous héritez des sièges réglables sur 12 positions, de la recharge 22 kW, de la climatisation trizone, des sièges arrière inclinable électriquement, de l’affichage tête haute, du système audio Harman Kardon, du volant et des sièges arrière chauffants, des projecteurs LED adaptatifs, du hayon arrière avec fonction mains-libres et de l’écran de contrôle arrière.
La finition Prime (67 400 €) ajoute au pack, plus le logo éclairé et la colonne de direction électrique
La version la plus puissante peut recevoir un pack Performance (à partir de 79 300 €) comprenant les jantes 22 pouces, les étriers de frein, les capuchons de valves et les ceintures de sécurité dorées ainsi que l’optimisation du châssis et des disques de frein par Polestar Engineered.
Le point techno : trop de caméras ?
Comme c’est le cas des Tesla, mais aussi de plus en plus de modèles, cette Polestar 4 est bardée de caméras. Nous en avons compté pas moins de 12, qui servent aux différentes assistances à la conduite et bien évidemment, il y a une pour remplacer la lunette arrière et comme nous l’avons vu précédemment, son utilité ne nous a pas convaincue. Dans ce cas-là, rien ne vaut un bon vieux rétroviseur intérieur.
Equipements et options
Version : LR SINGLE MOTOR RWD 100 KWH PLUS
Equipements de sécurité
Rear Collision Warning & Mitigation (RCWM)
Forward Collision Warning
ADAS - Advanced Driver Assistance systems
ISOFIX outer rear seats
7x Airbags
ABS, ESP
Equipements de confort
High performance audio system 8-speakers
Parking climate incl. scheduled preconditioning
Autres équipements
Android Automotive OS
Google Built-in
DAB+
OTA updates
Polestar App
Colour coordinated Polestar emblem
Keyless entry and drive
Alarm with interior motion sensor (PPWW state Alarm theft - Internal monitor)
Up to 11 kW AC charging
USB-C 2 front and 2 rear
15W wireless phone charger
12V power outlet in rear luggage compartment
Rain sensor
In car apps
Rear seat - 40/60 split
Heated front seats
One pedal drive (regenerative braking), x3 adjustable modes
Mid-level interior illumination
Hands-on detection Steering wheel
Electric child safety lock in rear doors
Alco-lock preparation
Lane Keeping Aid
Run-off Road Mitigation
Driver Alert Control
Post-impact braking
Intelligent speed assist
Road Sign Information
Blind Spot Information System (BLIS) with steer assist
Cross Traffic Alert (CTA) with brake support
Power-operated tailgate with handsfree opening & soft close
Energy saving heat pump
20" Aero
Wireless Apple CarPlay
Textile floor mats 100% rPET
Panoramic glass roof
Direct tyre pressure monitoring system
Clean Zone
Collision Avoidance and mitigation by braking and steering
Advanced Collision Avoidance Intersections
360° Cameras and 3D view
Smart home connectivity
15.4 Landscape CSD
8-way electrical driver seat with profile memory
6-way electrical passenger seat
Metal door sill and trunk sill inlay
Electrical door latch
Floating tunnel console with lower storage
Slim IP and Air vents
Camera based interior mirror with automatic dimming, glare and brightness control
Solar system-inspired interior illumination
Flush door handles
Flush door/windows with frameless windows
Puddle light logo projector
x1 Ultra-wideband key, x1 NFC key cards et Polestar Digital Key
Front and rear parking assist
Customer modes (car wash-, rest-, and animal mode)
Front storage compartment - 15 litres
Rear storage compartment - 526 litres including under floor
Up to 200 kW DC charging
Motorised charge lid
CCD Continuous control damping chassis (LRDM), adjustable in 3 levels
Adaptive cruise control (ACC) with Stop and Go
Adjustable steering force
Drive modes (LRDM): Performance and Range, Launch mode
LED Headlights with active high beam
LED rear lights
Digital rear view interior mirror
Frameless exterior mirrors
Life detection interior radars
Plus pack
Metallic paint
Integrated e-SIM with 5G network
Digital key
TCS
Options disponibles
-
Body coloured lower claddings:
1000 €
-
Premium paint Gold:
1300 €
