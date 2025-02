Carton plein pour le permis à 17 ans

Depuis le 1er janvier 2024, il est possible d’obtenir son permis de conduire à 17 ans révolus. Initialement accueilli avec circonspection par des nombreux acteurs de la route, cet avancement de l’âge requis est un véritable succès, avec une hausse de 24% des inscriptions au permis chez les jeunes de 15 à 17 ans et, surtout, un taux de réussite bien supérieur à la moyenne nationale tous permis confondus. Sur les neuf premiers mois de l’année 2024, celui-ci s’élevait en effet à 73% contre environ 58 % pour l’ensemble des candidats.

Cette dynamique se retrouve aussi à l’examen théorique, comme le souligne le réseau ECF. "Les élèves de 17 ans sont aujourd’hui nettement plus nombreux à fréquenter nos salles de code, contrairement à ceux de 18 ans et plus, qui privilégient généralement notre plateforme de révision en ligne. Cette différence s’explique probablement par leur statut, souvent encore sous la tutelle parentale, et par leur environnement scolaire. Leur capacité d’apprentissage, renforcée par leur scolarisation, leur permet de progresser plus rapidement et d’afficher un taux de réussite au code supérieur", commente une dirigeante d’agence ECF.

Le seul problème est que la conduite accompagnée en pâtit directement, avec des inscriptions tous âges confondus en baisse de 6% sur les 9 premiers mois 2024 (189 048 inscriptions de janvier à septembre 2024 contre 201 544 de janvier à septembre 2023). "Cette réforme a mis en lumière une véritable problématique pour les jeunes de 17 ans : ils se retrouvent parfois bloqués entre deux options", commente l’ECF. "La conduite accompagnée exige un minimum d’un an avant de passer l’examen, ce qui les pousse à attendre leurs 18 ans." Or, l’expérience de 2 à 3 années de conduite supervisée par les parents est précieuse en termes de sécurité. Dans ces conditions, peut-être serait-il intéressant de décaler d’un an la possibilité de s’inscrire en apprentissage anticipé de la conduite : "pour que l’AAC fonctionne pleinement, il serait essentiel de faire évoluer les règles et permettre la conduite accompagnée dès 14 ans afin de maintenir les trois ans d’expérience nécessaires pour en maximiser les bénéfices", suggère l’ACF.

Enfin, s'il est trop tôt pour dresser un bilan du permis à 17 ans en termes de sécurité routière, les pouvoirs publics ne relèvent pas de point d'alerte à ce stade: "c'est un phénomène qu'il faut suivre, mais cela ne présente pas d'inquiétude pour les jeunes."