Nouvelle Corvette E-Ray (2023), une hybride de 664 chevaux

Les révolutions se suivent pour la Chevrolet Corvette. Les puristes ont accueilli avec tiédeur l’arrivée récente de la huitième génération de modèle, passée pour la première fois au moteur en position centrale arrière (au bénéfice de ses performances et de son efficacité dynamique). Et la voilà qui se dote d’une version hybride, chose qui n’était jamais arrivé non plus depuis le lancement de la toute première Corvette en 1953. La nouvelle C8 E-Ray embarque en effet un moteur électrique de 160 chevaux (hp) sur le train avant, en complément du V8 atmosphérique de 6,2 litres (le même que celui de la Corvette de base) toujours présent sur le train arrière.

Puissance maximale cumulée ? 655 chevaux (hp), soit 664 chevaux DIN « européens ». C’est beaucoup plus que la Stingray de base (495 chevaux hp aux Etats-Unis et 475 chevaux DIN en Europe à cause des filtres à particules) et quasiment autant que la Z06 et ses 680 chevaux (hp). Mais la E-Ray se veut nettement moins radicale que cette dernière, même si elle la bat en ligne droite grâce à sa transmission intégrale (0 à 96 km/h expédié en 2,5 secondes). Notez qu’il s’agit d’une hybride non rechargeable à la façon de la Honda NSX, les petites batteries électriques de 1,9 kWh se rechargeant toutes seules grâce aux freins et au V8. Quand elle roule en mode 100% électrique, cette Corvette électrifiée est une traction. A cause de l'équipement électrique en plus, elle avoue aussi 1712 kg à sec sur la balance (et même 1749 kg en version coupé. De quoi inévitablement nuire à l'efficacité dynamique, même si elle possède de série une suspension Magnetic Ride 4.0 et des freins carbone-céramiques.

Une addition élitiste

Malheureusement, cette Corvette hybride coûte cher : 104 295 dollars aux Etats-Unis, soit seulement 1000 dollars de moins que la Z06 au châssis et à la mécanique nettement plus affutés. Elle coûte surtout 35 000 dollars de plus que la Stingray de base. Pour l’instant, on ignore si la E-Ray sera importée chez nous mais comme c’est déjà le cas de la Stingray et de la Z06 et que sa fiche technique paraît plus compatible avec nos normes, c’est probable.