Le nouvel Audi Q5 moins cher que ses rivaux, mais...

Le nouvel Audi Q5 de troisième génération arrive quasiment en même temps que le BMW X3 de quatrième génération. Les deux rejoignent le Mercedes GLC de seconde génération, lui aussi assez moderne puisqu’introduit sur le marché en 2022.

Dans la foulée de sa présentation officielle, Audi France dévoile les premiers prix de ce nouveau Q5 de troisième génération. Et il y a une bonne nouvelle, toutes proportions gardées : il est moins cher que ses concurrents. Comptez en effet sur une addition minimale à 57 550€ pour le Q5 avec le moteur essence micro-hybride de 204 chevaux en finition Design à deux roues motrices. A titre de comparaison, le BMW X3 demande 63 900€ en version 20 xDrive de 208 chevaux et le GLC, 63 501€ en version diesel 220 d 4Matic de 197 chevaux. Le Q5 a droit à 1 629€ de malus écologique 2024 au minimum dans cette configuration de base. C’est plus que pour le Mercedes diesel mais moins que pour le X3 essence.

Sans options, sa présentation est assez basique

Certes, à ce prix il faut alors se contenter d’une peinture blanche quelconque et d’une présentation extérieure discrète avec des jantes de 18 pouces qui paraissent toutes petites, même s’il bénéficie heureusement déjà d’une finition intérieure lêchée à ce prix.

Notez que le Q5 diesel débute lui à 61 470€ en version TDI 204 chevaux quattro et que l’Audi SQ5, fort de son V6 suralimenté de 367 chevaux, émarge à 98 930€ avec 28 302€ de malus écologique 2024 au minimum (et jusqu’à 51 912€ de malus avec toutes les options).