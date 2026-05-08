Le SUV coupé BMW X4 ne sera pas remplacé, mais une inédite version électrique (iX4) de ce modèle arrivera dans la gamme du constructeur en 2027.

Les ventes limitées et le malus écologique ont eu raison du BMW X4 qui ne sera pas renouvelé. La marque en a décidé ainsi, mais va proposer à la place de ce modèle, une version électrique qui se nommera Bmw iX4. Un modèle électrique conçu sur la base du BMW iX3 qui reprendra également les motorisations de ce dernier.

C’est ce BMW iX4 qu’ont surpris nos chasseurs de scoop. Plusieurs prototypes fortement camouflés sont apparus sur le réseau routier et ils se sont même arrêtés dans une station de recharge. Nos chasseurs de scoop ont ainsi pu les photographier sur toutes les coutures. Ce modèle électrique sera lancé dans le courant de l’année prochaine.

Plus de 1 000 ch pour le iX4 M !

Pour BMW, la création du nouveau BMW iX3 sur la base technique « Neue Klasse » lui permet d’entamer le renouvellement de sa gamme et de créer de nouveaux modèles électriques. Ainsi, après le BMW iX3 c’est au tour de la berline BMW i3 d’arriver et maintenant il y a un prototype du futur BMW iX4 qui vient de faire son apparition. Lui aussi va se servir de la plateforme « Neue Klasse » qui est prévue pour les nouveaux modèles électriques, il va également reprendre les motorisations de son frère iX3 dont il est la version SUV coupé. Il pourra utiliser l’électromoteur de la version 40 de 320 ch (une motorisation qui sera disponible cet été sur le iX3) et les deux électromoteurs de la version 50 xDrive de 469 ch. Mais c’est avec la version iX4 M que ce SUV électrique va devenir un vrai véhicule sportif puisqu’à l’instar de la future BMW iM3, il se dotera de quatre moteurs électriques placés dans les roues, la puissance devrait avoisiner voire dépasser les 1 000 ch !

Des temps de charge réduits avec l’architecture 800 volts

Grâce à la plateforme « Neue Klasse » et son architecture de 800 volts, les temps de recharge du BMW iX4 devraient être réduits puisque le iX3 encaisse jusqu’à 300 kW en charge rapide. Comme le iX3, le BMW iX4 devrait également bénéficier d’une autonomie généreuse, le BMW iX3 50 xDrive grâce à sa batterie de 108,7 kWh pouvant atteindre les 805 km, ça devrait être la même chose pour le iX4. Quant au style de ce nouveau modèle, il sera proche de celui du iX3 en particulier ce qui concerne tout ce qui est sous la ceinture de caisse. En revanche, il adopte un pare-brise plus incliné, et comme tout SUV coupé une ligne de toit qui descend vers l’arrière et un hayon style fastback. Autre différence notable, le petit aileron qui vient au bas de la lunette arrière apporter une touche aérodynamique spécifique à ce SUV.