Comparatif - Audi Q5 Sportback VS BMW X4 : sportifs, mais diesel

Au début de l’année 2017, il y a donc 5 années et demie, Audi, présentait la deuxième génération de l’un de ses best-sellers, le Q5. En toute logique, ce modèle a déjà été restylé. C’était au début de l’automne 2020. Son remplaçant est même déjà évoqué pour 2024. Pourtant, il n’y a que quelques mois que ce SUV a complété son offre d’une variante Sportback. Chez la marque aux quatre anneaux, cette terminologie désigne les versions dynamiques. Le Q5 Sportback est donc un dérivé "coupé", rival des BMW X4 et Mercedes GLC Coupé. Un dérivé qui arrive très tardivement dans la carrière du Q5 II car il n’était pas prévu lors du développement initial. Pourtant, en 2017, cela fait déjà un an que Mercedes propose son GLC Coupé. Le BMW X4, quant à lui, est apparu pour la première fois en 2014 et a d’emblée été un succès commercial. La frilosité d’Audi de prendre pied sur ce marché est donc étonnante.

D’autant que, esthétiquement parlant, le travail effectué semble des plus légers. Jusqu’au pied milieu, Q5 et Q5 Sportback sont identiques. Au-delà, ce dernier affiche un pavillon plus plongeant et un hayon beaucoup plus incliné. Mais les feux sont également semblables sur ces deux modèles. Naturellement, le mobilier de bord est également identique.

Pour mieux distinguer son SUV familial et son alternative "coupé", BMW leur a offert deux noms différents. La recette est pourtant la même que chez Audi avec un duo qui partage tout, ou presque, jusqu’au pied milieu. En effet, afin d’appuyer la vocation sportive du X4, les designers lui ont offert un bouclier avant spécifique. L’actuel X4 est le deuxième du nom et a été commercialisé en 2018. Il a reçu, à quelques semaines du lancement de l’Audi Q5 Sportback, un restylage censé lui redonner de l’attrait aux yeux d’une clientèle très sensible à l’effet mode.

L’un comme l’autre affiche un design extérieur léché mais peu discret et, surtout, peu avare en lourdeurs de style. Mais n’est-ce pas la vocation de telles autos de se faire remarquer dans le trafic ? Chacun, en tout cas, jugera selon ses propres goûts. À bord, comme le veut la tradition du premium allemand, les présentations sont soignées avec des inserts raffinés, des écrans haute définition faisant office de combiné d’instrumentations et de support pour l’ensemble des fonctions multimédia et des assemblages aussi précis que possible. Objectivement, il faut tout de même reconnaître que la planche de bord du Q5 a moins bien supporté le poids des années que celle du X4 et que son dessin paraît un peu démodé.

Aspects pratiques : Ils n’oublient pas la famille

A priori, la notion de praticité n’est pas primordiale lorsque l’on opte pour ce type de véhicule. En effet, les Q5 et X3 semblent, a priori, mieux armés pour affronter les départs en vacances avec familles et bagages ou encore les week-ends brocante. Pourtant, force est de reconnaître que nos deux rivaux du jour ne s’en laissent guère compter à ce chapitre.

D’abord parce que les SUV qui leur servent de base sont tout à fait aptes au transport de 4, voire 5 adultes. Dans le cas du Q5 Sportback comme dans celui du X4, la chute de pavillon plus prononcée fait, certes, perdre quelques centimètres en matière de garde au toit, mais celle-ci reste suffisante pour accueillir des passagers d’1m85 sur la banquette. Toutefois, la découpe de la partie supérieure des portes arrière du BMW oblige à davantage de contorsions pour se hisser à bord. Une fois installé, l’espace pour les jambes et les coudes ne manquent ni dans l’un, ni dans l’autre. Quant aux occupants des sièges avant, ils profitent d’une multitude de réglages pour trouver une position la plus confortable possible. Dans un cas comme dans l’autre, le conducteur s’étonnera toutefois de devoir passer par la case option (ou d’opter pour la finition haut de gamme Avus du Q5 Sportback) pour pouvoir profiter de réglages électriques.

Autre aspect non négligeable en matière de praticité, la présence d’un hayon qui, sur le Q5 comme sur le X4, s’ouvre largement et permet de hisser dans la malle des objets encombrants. Dans ce cas de figure, il faudra toutefois penser à préserver ses lombaires car les seuils de coffre de nos deux protagonistes sont particulièrement haut perchés. S’agissant de volume de chargement, le BMW gagne quelques points en offrant 525 l, contre 510 l pour l’Audi. Mais ce dernier prend sa revanche une fois la banquette rabattue, avec 1 485 l contre 1 430 l. Mais le X4 fait l’effort, dans cette configuration, de proposer un plancher parfaitement plat, ce qui n'est pas tout à fait le cas du Q5 Sportback.

Aux places avant, les espaces de rangement ne manquent pas. On trouve de larges bacs de portes, capables d’accepter une bouteille d’eau minérale, une vaste niche sous l’accoudoir avant et une boîte à gants au volume honorable. Pour déposer son smartphone, on trouve, au pied de la console centrale, un emplacement spécialement adapté qui permet, en série sur tous les Q5 Sportback mais contre 350 à 500 € sur les X4, la recharge par induction.

Sérieuse mais triste, la présentation intérieure de l’un comme de l’autre peut être égayée en piochant dans la liste des inserts optionnels. Carbone, bois précieux, aluminium… le choix ne manque pas. Comble du raffinement, la planche de bord du X4 peut recevoir un habillage en similicuir. Le choix est tout aussi vaste en matière de sellerie. D’origine, elle est en tissu à bord de l’Audi et en similicuir dans le BMW. Mais les possibilités optionnelles sont nombreuses : 9 pour le X4, toutes en cuir, et 17 (cuir, cuir/tissu et cuir/microfibre) pour le Q5 Sportback.

Pratique Audi Q5 Sportback 40 TDI S-Line Quattro S-Tronic BMW X4 xDrive20d M Sport Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 13,3 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : Des appétits de berline

Nos deux rivaux cachaient sous leur capot la motorisation la plus vendue. Dans les deux cas, il s’agit d’un 2.0 Diesel dont les puissances sont très proches (190 ch et le BMW et 204 ch pour l’Audi). En toute logique, ils sont donc disponibles avec plusieurs niveaux de finition. Toutefois, nous n’évoquerons pas ici la notion de "premier prix". En effet, le chèque à signer pour se porter acquéreur de l’un des deux avoisine les 60 000 €. Le BMW prend soin de rester sous ce seuil psychologique (58 900 € pour la version xLine) mais l’Audi ne s’embarrasse pas, avec ses 60 700 € pour la finition Design, d’une telle considération.

Pour ce match, nous disposions de variantes au look sportif. Si elles se montrent, avec leurs boucliers largement ouverts, leurs jantes de grand format et leurs logos évocateurs, encore moins discrètes que leurs sœurs de gamme, elles exigent également une confortable rallonge financière. Comptez, hors options, 65 100 € pour le Q5 Sportback S-Line et 64 700 € pour le X4 M Sport. À noter que si BMW s’en tient, du moins avec le moteur 20d, à deux définitions, Audi a également intégré au tarif une définition Avus, encore moins abordable : 69 600 €.

Si la modération budgétaire n’a jamais fait partie des qualités de ces deux maisons allemandes, en revanche, elles rivalisent de technologie pour abaisser les consommations. Ainsi, le bloc Audi tout comme le moteur BMW dispose d’un turbo à géométrie variable, d’un dispositif d’hybridation légère 48V ainsi que d’une boîte capable de fonctionner en mode roues libres. Ces efforts sont payants puisque, à allure raisonnable, l’appétit de nos deux SUV s’est stabilisé aux environs de 7 l/100 km. Pour des mastodontes approchant les 2 tonnes à vide, c’est un petit exploit.

Budget Audi Q5 Sportback 40 TDI S-Line Quattro S-Tronic BMW X4 xDrive20d M Sport Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : De fâcheux oublis

Chez Audi comme chez BMW, les tarifs de base élevés de ces deux SUV ne vont pas de pair avec une dotation de série irréprochable, même si la liste des équipements de série peut sembler particulièrement longue. Ainsi, le Q5 Sportback propose systématiquement la clé mains libres, le hayon électrique, des jantes alliage de 18", la climatisation automatique tri zone ainsi que le chargeur de smartphone à induction. Bien qu’il soit moins coûteux de 1 800 €, le X4 d’entrée de gamme complète cette liste de la sellerie similicuir et du GPS. Dans les deux cas, il faut rallonger la facture si l’on souhaite des sièges électriques, la caméra de recul ou le régulateur de vitesse adaptatif.

En montant en gamme, on trouve, sur le Q5 Sportback S-Line, l’incontournable kit carrosserie, des sièges Sport habillés d’une sellerie cuir/tissu, les vitres arrière surteintées, le GPS, un Virtual Cockpit plus sophistiqué, la caméra de recul et les projecteurs Matrix LED. L’ensemble réclame 65 100 €. L’équivalent BMW, le X4 M Sport, est toujours un peu moins cher mais, à 64 700 €, l’écart se resserre. Certes, il propose toujours quelques équipements de plus que l’Audi (jantes de 20" et Park Assist) mais il facture en supplément les vitres arrière surteintées (500 €) et les phares Laser (1 750 €). Ces deux versions sont donc renvoyées dos à dos.

Le Q5 Sportback est, par ailleurs, le seul de ce duo à proposer une finition encore mieux équipée. Baptisée Avus, elle exige 4 500 € de plus que la S-Line, soit 69 600 € au total, mais gagne des jantes de 19", la sellerie cuir, les sièges avant chauffants et électriques, un système audio plus perfectionné et l’affichage tête haute. En revanche, elle perd le kit carrosserie S-Line. Pour les amateurs de tout compris, c’est une alternative qui mérite toutefois que l’on s’y intéresse.