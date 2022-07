En bref SUV Coupé

À partir de 59 250 €

Micro-hybridation

Mélanger un SUV avec une silhouette de coupé. C’était l’idée de BMW en 2008 avec le X6 puis quelques années plus tard avec le X4, la version plus compacte. Aujourd’hui, le concept de SUV Coupé a fait son chemin puisque quasiment toutes les marques s’y sont mises. Audi, Mercedes, Renault et maintenant Peugeot. Le X4 est le dérivé coupé du X3. A eux deux, ces SUV pèsent pour près de 20% des ventes mondiales de la marque. BMW restyle aujourd’hui cette petite famille qui partage les mêmes évolutions.

dailymotion Essai Vidéo - BMW X4 (2022) : le diesel en sauveur

Cette mise à jour est essentiellement cosmétique, et cela tombe plutôt bien car le design sur ce genre de véhicule est un facteur clé. La partie avant reçoit une calandre redessinée, un bouclier doté d’écopes verticales et des optiques plus fines équipées de feux full LED de série. Le dessin de la partie arrière a, paraît-il, été « simplifié » par une surface peinte plus importante et le déplacement des déflecteurs vers le bas. Les versions M Sport et M competition profitent quant à elle d’un kit carrosserie et de coloris spécifiques.

À bord, la présentation se modernise. L’habitacle a été redessiné pour adopter l’agencement intérieur de la dernière Série 4. L’instrumentation numérique et l’écran tactile central grandissent alors que l’îlot central accueille des commandes de transmission modifiées. L’environnement est tiré à quatre épingles mais très sombre. Le dessin spécifique du pavillon arrière a contraint les designers à réduire les surfaces vitrées notamment au niveau de la lunette et des vitres arrière.

On salue la remise à niveau technologique opérée par BMW. Le X4 propose un performant système multimédia équipé enfin des connectivités CarPlay ET Android Auto (sans fil) mais aussi d’un assistant personnel Alexa qui peut désormais être utilisé pour régler la climatisation, ouvrir et fermer les fenêtres, etc. Sans oublier les mises à jour à distance qui permettent de suivre l’entretien et de faire évoluer certaines aides à la conduite.

Le X4 ne s’arrête pas en si bon chemin puisqu’il peut dorénavant bénéficier, en option, de nombreuses aides à la conduite commele « Driving Assistant Professional », un système de conduite semi-autonome de niveau 2, mais aussi de l’assistant « marche arrière », qui mémorise les 25 derniers mètres afin de les reproduire en marche arrière automatiquement.

L’allemand ne peut renier ses gènes de X3. Et c’est tant mieux car il propose suffisamment d’espace à l’arrière pour transporter deux adultes dans de bonnes conditions malgré une garde au toit un peu plus réduite. Le coffre large et bien dimensionné (525 litres) pour la catégorie abrite un plancher basculant qui permet de loger un kit anti-crevaison.