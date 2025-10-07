Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Bmw X4 G02

Il y aura bientôt trois modèles de BMW en moins

Dans Futurs modèles / Autres actu futurs modèles

Cédric Pinatel

0  

Vous aimez le BMW X4, la Série 8 ou le roadster Z4 ? Attention, BMW se prépare à les exterminer. Ils ne font tout simplement plus partie des projets du constructeur à l’hélice.

Il y aura bientôt trois modèles de BMW en moins
Le BMW X4 est sur le départ, comme deux autres modèles de la gamme.

Quel est le point commun entre le BMW X4, la Série 8 et le Z4 actuels ? Celui d’être des modèles vieillissants, tout d’abord : le premier cité a démarré sa carrière en 2017 et a connu un restylage de mi-vie en 2021. Le grand coupé a lui début en 2018 et connu un restylage de mi-carrière en 2022. La Z4, enfin, existe depuis 2018 aussi et figure toujours au catalogue de la marque.

L’autre point commun de ces trois modèles, c’est qu’ils n’ont plus d’avenir chez Bmw. Le constructeur a tout simplement décidé de ne pas les renouveller contrairement au reste de sa gamme. On savait déjà que le X4 allait s’en aller, d’ailleurs, chassé par le récent X2 qui reprend un peu sa place tout en adoptant un positionnement plus accessible. D’après les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport, ce X4 va arrêter définitivement sa production au mois de novembre 2025.

La Série 8 et le Z4 également condamnés

Du côté des deux modèles « plaisir » de BMW, il ne leur reste pas non plus beaucoup de temps à vivre. Le grand coupé de luxe de la marque allemande (également disponible en cabriolet et en berline Gran Coupé) doit cesser sa production dans les semaines à venir.

La Z4, elle, quittera l’usine autrichienne de Magna-Steyr à Graz au printemps 2026. Elle ne sera pas remplacée non plus, contrairement à sa cousine la Toyota Supra qui devrait bien revenir dans une nouvelle génération entièrement conçue en interne par le constructeur japonais.

L’arrêt de ces trois modèles ne signifie pas pour autant que BMW ne compte pas revenir un jour sur leurs segments respectifs : il se trouve d’ailleurs qu’Audi prépare un retour sur le terrain des sportives compactes avec un remplaçant spirituel du TT et BMW plancherait déjà sur un SUV électrique « façon coupé » cousin du nouveau iX3.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Bmw X4 G02

Bmw X4 G02

SPONSORISE

Actualité Bmw

Voir toute l'actu Bmw

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité