Il y aura bientôt trois modèles de BMW en moins

Quel est le point commun entre le BMW X4, la Série 8 et le Z4 actuels ? Celui d’être des modèles vieillissants, tout d’abord : le premier cité a démarré sa carrière en 2017 et a connu un restylage de mi-vie en 2021. Le grand coupé a lui début en 2018 et connu un restylage de mi-carrière en 2022. La Z4, enfin, existe depuis 2018 aussi et figure toujours au catalogue de la marque.

L’autre point commun de ces trois modèles, c’est qu’ils n’ont plus d’avenir chez Bmw. Le constructeur a tout simplement décidé de ne pas les renouveller contrairement au reste de sa gamme. On savait déjà que le X4 allait s’en aller, d’ailleurs, chassé par le récent X2 qui reprend un peu sa place tout en adoptant un positionnement plus accessible. D’après les journalistes allemands d’Auto Motor Und Sport, ce X4 va arrêter définitivement sa production au mois de novembre 2025.

La Série 8 et le Z4 également condamnés

Du côté des deux modèles « plaisir » de BMW, il ne leur reste pas non plus beaucoup de temps à vivre. Le grand coupé de luxe de la marque allemande (également disponible en cabriolet et en berline Gran Coupé) doit cesser sa production dans les semaines à venir.

La Z4, elle, quittera l’usine autrichienne de Magna-Steyr à Graz au printemps 2026. Elle ne sera pas remplacée non plus, contrairement à sa cousine la Toyota Supra qui devrait bien revenir dans une nouvelle génération entièrement conçue en interne par le constructeur japonais.

L’arrêt de ces trois modèles ne signifie pas pour autant que BMW ne compte pas revenir un jour sur leurs segments respectifs : il se trouve d’ailleurs qu’Audi prépare un retour sur le terrain des sportives compactes avec un remplaçant spirituel du TT et BMW plancherait déjà sur un SUV électrique « façon coupé » cousin du nouveau iX3.