Ce célèbre chanteur participe au Tour Auto

Pour sa 35ème édition, le Tour Auto s’est élancé ce mardi à 6 heures depuis le Grand Palais pour mettre le cap sur la côte Basque, où les 240 voitures sont attendues samedi au terme d’un parcours de 5 étapes et près de 2200 km. Après Paris, cap sur le château de Courances (lieu de départ officiel), Clermont-Ferrand, Le Pont du Gard, Toulouse, Pau et Biarritz.

Cette année, l’épreuve mettra particulièrement en vedette la Ferrari 250 (sous toutes ses formes) et la BMW 2002, mais d’autres merveilles seront de la partie. Citons simplement, sans prétendre à quelque exhaustivité que ce soit, les Bugatti T55 et T57S, AC Cobra, Porsche 907, Alfa T33/2, Ford GT40 et autres Lancia 037.

A guetter également, l’Alfa Romeo 2000 GTV 1971 n°128 qui sera conduite par le chanteur Jean-Pierre Mader, lequel connut son heure de gloire dans les années 80 avec l’inusable "Macumba" (et qui signa à l’époque un autographe à l’auteur de ces lignes!).

Le parcours alterne étapes de liaisons sur route ouverte, 10 spéciales sur routes fermées et épreuves chronométrées sur piste (Magny-Cours, Albi, Pau-Arnos, et Nogaro, pistes dont l’accès public sera gratuit). Les villages-étapes, le soir, constituent un merveilleux musée itinérant qui permettra d’approcher les voitures de plus près. Si vous avez un peu de temps libre cette semaine, arrangez-vous pour vous placer sur ce parcours pour assister à un spectacle inoubliable et dont la gratuité n’est pas la moindre des qualités !

L'itinéraire du Tour Auto 2026

Bonus: Tout le monde n'a pas la "chance" d'avoir percé une carrosserie de BMW 3.0 CSL 1973, comme Caradisiac qui avait participé au Tour Auto 2016. Retrouvez ci-dessous notre reportage vidéo.