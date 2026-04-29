Le Ferrari Purosangue s’éloigne encore des autres SUV de luxe avec le « Handling Speciale », une nouvelle option
Ferrari ajoute une nouvelle option au catalogue de son SUV pour l’améliorer face à ses concurrents. Mais d’ailleurs, cet engin à la mécanique hors normes et au châssis très spécial est-il un SUV ?
Que ce soit sur le plan de la fiche technique ou du budget, le Ferrari Purosangue se distingue franchement des autres SUV de luxe et de sport du marché : alors que les Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Aston Martin DBX et autres Mercedes GLE AMG utilisent des mécaniques suralimentées (avec ou sans hybridation) et coûtent « à peine » plus de 200 000€ en prix de base, l’Italien préfère un extraordinaire V12 atmosphérique et demande au moins 390 000€ avant options.
Ce Purosangue, dont le châssis s’approche plus de celui d’une GT 2 + 2 surélevée que d’un vrai SUV, reçoit aujourd’hui une option inédite : celle du pack « Handling Speciale » qui, comme son nom l’indique, propose d’améliorer encore le comportement dynamique. C’est vraiment du luxe quand on sait à quel point l’Italien domine ses rivaux au registre des sensations de pilotage et de l’émotion !
Mieux en suspensions et en boîte de vitesses
Ferrari annonce une suspension active programmée pour « réduire de 10 % les mouvements de caisse par rapport à celle du Purosangue normal ». Il y a aussi une « stratégie de passages de rapports » plus agressive pour la boîte de vitesses à double embrayage, surtout dans les modes Race et ESC Off.
« L’effet est particulièrement perceptible lors des phases d’accélération, où le système privilégie une sensation de poussée plus nette. En mode manuel, les passages de rapports deviennent plus sportifs à moyen et haut régime (au-dessus de 5 500 tr/min), renforçant l’engagement du conducteur. La sonorité dans l’habitacle a également été optimisée grâce à un réglage dédié, plus marqué au démarrage et en accélération, mettant davantage en valeur le caractère du V12 atmosphérique », peut-on lire dans le communiqué.
Du style, aussi
Le Handling Speciale apporte aussi quelques différences de style avec des jantes spécifiques, quelques éléments en fibre de carbone, le « Cavalino » peint en noir à l’arrière ou encore une plaque ajoutée sur les seuils de portes à l’intérieur.
Il n’y a en revanche aucune modification du moteur, qui reste à 725 chevaux et « cube » toujours 6,5 litres avec un rupteur perché à 8 250 tours/minute, qui constitue clairement l’élément le plus différenciant par rapport aux autres SUV de luxe du marché. Un « simple » Porsche Cayenne Turbo Electric suffit pour accélérer encore plus fort et même peut-être le battre sur circuit, mais il n’y a pas de V12 atmosphérique à faire hurler avec un châssis aux petits oignons pour en rajouter à l’intensité de l’expérience.
On ne connaît pas encore le prix de ce pack qui fera certainement passer le tarif au-dessus des 400 000€.
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