Le Ferrari Purosangue s’éloigne encore des autres SUV de luxe avec le « Handling Speciale », une nouvelle option

Que ce soit sur le plan de la fiche technique ou du budget, le Ferrari Purosangue se distingue franchement des autres SUV de luxe et de sport du marché : alors que les Lamborghini Urus, Porsche Cayenne, Aston Martin DBX et autres Mercedes GLE AMG utilisent des mécaniques suralimentées (avec ou sans hybridation) et coûtent « à peine » plus de 200 000€ en prix de base, l’Italien préfère un extraordinaire V12 atmosphérique et demande au moins 390 000€ avant options.

Ce Purosangue, dont le châssis s’approche plus de celui d’une GT 2 + 2 surélevée que d’un vrai SUV, reçoit aujourd’hui une option inédite : celle du pack « Handling Speciale » qui, comme son nom l’indique, propose d’améliorer encore le comportement dynamique. C’est vraiment du luxe quand on sait à quel point l’Italien domine ses rivaux au registre des sensations de pilotage et de l’émotion !

Mieux en suspensions et en boîte de vitesses

Ferrari annonce une suspension active programmée pour « réduire de 10 % les mouvements de caisse par rapport à celle du Purosangue normal ». Il y a aussi une « stratégie de passages de rapports » plus agressive pour la boîte de vitesses à double embrayage, surtout dans les modes Race et ESC Off.

« L’effet est particulièrement perceptible lors des phases d’accélération, où le système privilégie une sensation de poussée plus nette. En mode manuel, les passages de rapports deviennent plus sportifs à moyen et haut régime (au-dessus de 5 500 tr/min), renforçant l’engagement du conducteur. La sonorité dans l’habitacle a également été optimisée grâce à un réglage dédié, plus marqué au démarrage et en accélération, mettant davantage en valeur le caractère du V12 atmosphérique », peut-on lire dans le communiqué.

Du style, aussi

Le Handling Speciale apporte aussi quelques différences de style avec des jantes spécifiques, quelques éléments en fibre de carbone, le « Cavalino » peint en noir à l’arrière ou encore une plaque ajoutée sur les seuils de portes à l’intérieur.

Il n’y a en revanche aucune modification du moteur, qui reste à 725 chevaux et « cube » toujours 6,5 litres avec un rupteur perché à 8 250 tours/minute, qui constitue clairement l’élément le plus différenciant par rapport aux autres SUV de luxe du marché. Un « simple » Porsche Cayenne Turbo Electric suffit pour accélérer encore plus fort et même peut-être le battre sur circuit, mais il n’y a pas de V12 atmosphérique à faire hurler avec un châssis aux petits oignons pour en rajouter à l’intensité de l’expérience.

On ne connaît pas encore le prix de ce pack qui fera certainement passer le tarif au-dessus des 400 000€.