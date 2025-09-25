Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Ev4

La Kia EV4 revendique son autonomie record de 625 km au salon de Lyon !

Dans Salons / Salon de Lyon

Alan Froli

La Kia EV4 pourrait bien faire de l'ombre à ses meilleures rivales électriques : non seulement elle affiche un style original, mais elle avance une autonomie exceptionnelle grâce à sa grosse batterie et à un profil élancé. De quoi attirer les foules au Salon de Lyon...

La Kia EV4 revendique son autonomie record de 625 km au salon de Lyon !

Les compactes électriques se font rares, et souvent perfectibles avec notamment des capacités de voyages limitées, comme en témoignent nos essais des stars du segment Peugeot e308 et Renault Mégane E-Tech. Mais Kia semble avoir trouvé une bonne solution avec cette inédite EV4 de 4,43 m de long et qui embarque une batterie à la capacité exemplaire de 81,4 kWh utiles qui permettrait 625 km d’autonomie dans le meilleur des cas, grâce notamment à un Cx remarquable de 0,23.

D’autant plus intéressant que le coffre est vaste avec 435 dm3, contre moins de 400 pour les rivales, y compris la VW ID.3. Les places arrière également, sont spacieuses au niveau des jambes, et l’intérieur apparaît joliment présenté, cossu, et doté de trois écrans dont un pour la clim, clim qui possède également des touches physiques.

La Kia EV4 revendique son autonomie record de 625 km au salon de Lyon !

Essayée récemment par nos soins, la voiture accélère bien grâce à ses 204 ch. Et avec 20 kWh mesurés sur autoroute à 130 km/h, on peut espérer 360 km avec le plein ou 280 km avec 80 % de batterie, et encore plus avec des jantes 17’’ en option gratuite. De quoi inquiéter les Françaises mais aussi la VW ID.3 79 kWh d’autant que grâce à sa fabrication européenne, y compris pour la batterie, elle profitera des mêmes bonus, soit un prix fixé à 38 790 € minimum une fois les coups de pouces déduits pour le modèle à grosse batterie.

Les places arrière sont vastes et confortables, du moins sur les côtés.
Le coffre fait partie des plus volumineux de la catégorie des berlines compactes.
L'écran dédié à la clim est pratique et secondé par des touches classiques.
L'écran dédié à la clim est pratique et secondé par des touches classiques.

Les feux arrière sont un peu trop torturés à mon goût...
Kia Ev4

