La Kia EV4 revendique son autonomie record de 625 km au salon de Lyon !

Les compactes électriques se font rares, et souvent perfectibles avec notamment des capacités de voyages limitées, comme en témoignent nos essais des stars du segment Peugeot e308 et Renault Mégane E-Tech. Mais Kia semble avoir trouvé une bonne solution avec cette inédite EV4 de 4,43 m de long et qui embarque une batterie à la capacité exemplaire de 81,4 kWh utiles qui permettrait 625 km d’autonomie dans le meilleur des cas, grâce notamment à un Cx remarquable de 0,23.

D’autant plus intéressant que le coffre est vaste avec 435 dm3, contre moins de 400 pour les rivales, y compris la VW ID.3. Les places arrière également, sont spacieuses au niveau des jambes, et l’intérieur apparaît joliment présenté, cossu, et doté de trois écrans dont un pour la clim, clim qui possède également des touches physiques.

Essayée récemment par nos soins, la voiture accélère bien grâce à ses 204 ch. Et avec 20 kWh mesurés sur autoroute à 130 km/h, on peut espérer 360 km avec le plein ou 280 km avec 80 % de batterie, et encore plus avec des jantes 17’’ en option gratuite. De quoi inquiéter les Françaises mais aussi la VW ID.3 79 kWh d’autant que grâce à sa fabrication européenne, y compris pour la batterie, elle profitera des mêmes bonus, soit un prix fixé à 38 790 € minimum une fois les coups de pouces déduits pour le modèle à grosse batterie.