MG4 X-Power : rendez-vous demain pour les premières images en direct de notre essai

C’est à cause de voitures comme la MG4 que la Commission européenne veut enquêter sur les avantages fiscaux accordés par la Chine aux voitures électriques de ses marques locales. Proposée à partir de 29 990€, cette compacte électrique coûte environ 10 000€ de moins qu’une Renault Mégane E-Tech ou une Volkswagen ID.3 à équipement et batteries similaires. Voilà pourquoi elle s’impose déjà comme la compacte électrique la plus vendue d’Europe et que MG progresse à la vitesse grand V sur le Vieux Continent.

Encore plus impressionnant, cette MG4 offre désormais une version X-Power à la vocation ultra-sportive. Elle ajoute un second moteur à l’avant en plus du bloc arrière de la MG4 normale, avec une puissance maximale cumulée de 435 chevaux pour 600 Nm de couple. Des valeurs qui surclassent non seulement les tractions thermiques ultra-sportives les plus puissantes, mais aussi les très véloces Mercedes-AMG A45 S et autres Audi RS 3 !

Voilà pourquoi nous étions très curieux d’essayer cette compacte électrique hors normes, proposée à seulement 40 490€ c’est-à-dire moins cher qu’une Renault Mégane E-Tech de 220 chevaux sans la moindre option. Soit 35 490€ une fois le bonus écologique déduit, une somme à peine supérieure à celle des rares GTI citadines thermiques restantes et incroyablement basse en comparaison des compactes thermiques ultra-malussées : une Honda Civic Type R (57 220€ désormais) coûte 35 000€ de plus une fois le malus 2023 déduit ! Mais à ce prix canon, profite-t-on d’une sportive aussi plaisante et passionnante à conduire que la Japonaise ou une Cupra Leon ? C’est ce que nous allons savoir.