On est un peu déçu par le nouveau Toyota Land Cruiser FJ - En direct du salon de Tokyo 2025

C’est la nouveauté la plus importante présentée par Toyota au salon de Tokyo 2025, à quelques mètres du concept-car Corolla annonçant la prochaine génération de la compacte japonaise.

Le Land Cruiser FJ, un nouveau SUV compact de 4,57 mètres de long, se montre pour la première fois à cette occasion et s’offre un gros bain de foule. Sans surprise, ce modèle affichant un design très cubique et différencié des SUV « classiques » attire les foules au salon et il était difficile de le prendre en photo sans avoir des curieux dans l’image.

Une base technique pas faite pour nous

Comme le grand Land Cruiser « tout court », ce nouveau Land Cruiser FJ repose sur une architecture à châssis séparé avec un train avant indépendant mais un pont arrière rigide (comme le Mercedes Classe G). Il utilise par ailleurs un quatre cylindres essence de 2,7 litres de 163 chevaux dont la consommation et les émissions de CO2 le situent très probablement à des années-lumière des SUV commercialisés sur le Vieux Continent. Voilà sans doute pourquoi Toyota ne prévoit pas de le commercialiser En Europe (ni aux Etats-Unis pour une raison inconnue).

Et curieusement, on est un peu déçu du rendu final de ce 4x4 qu’on imaginait encore plus beau à regarder. Par rapport au grand Land Cruiser, il me paraît moins bien dessiné et l’ancien FJ Cruiser présentait un design plus fort d’une certaine façon.

L’instant Caradisiac

C’est sans doute la nouveauté qui attire le plus la foule au salon de Tokyo 2025. On devrait donc bientôt en voir beaucoup circuler au Japon et dans les autres marchés où il sera commercialisé. Mais chez nous, il n’existera tout simplement pas.