Affaire des moteurs Puretech : Stellantis ouvre enfin une plateforme d’indemnisation

Le triste feuilleton des moteurs PureTech à la fiabilité si aléatoire serait-il en passe de prendre fin ? Après l’extension de garantie à 10 ans ou 175 000 km qui avait été mise en place en mars 2024, le groupe prend enfin la décision d’étendre sa politique d’indemnisation à tous les PureTech vendus en Europe, tant en 1.0 qu’en 1.2.

Une plate-forme spécifique vient d’être mise en place à cette fin, et celle-ci couvrira "toutes les dépenses contractées entre le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2024, suivant certaines conditions d'entretien et de diagnostic recommandées par les Marques Citroën, DS Automobiles, Opel/Vauxhall et Peugeot." C’est dit !

Adresse de la plate-forme Stellantis: https://stellantis-support.com

Après examen de leur dossier, et si celui-ci satisfait aux conditions édictées par Stellantis - entretien lié à la consommation excessive d'huile et/ou à la dégradation prématurée de la courroie de distribution doit être conforme au plan d'entretien du constructeur et avoir été effectué par n’importe quel professionnel de l'automobile, tandis que le diagnostic et la réparation doivent avoir été effectués par le réseau agréé - les clients pourront donc prétendre à un remboursement total des frais engagés, et ce dans un délai d’un mois et demi après le dépôt de leur dossier.

La plate-forme concernera la France et l’Espagne avant d’être étendue à d’autres pays d’Europe, et priorité sera donnée aux dossiers engagés dans le cadre d’actions collectives. "C’est exceptionnel, mais aussi indispensable compte tenu de la situation. C’est une question de reconnexion avec les clients, et c’est une volonté forte de Jean-Philippe Imparato, nouveau directeur de Stellantis Europe", commente-t-on chez Peugeot. "La démarche est d’aller récupérer les clients un à un, et de se mobiliser pour leur apporter des réponses. On a des produits magnifiques, de vrais succès commerciaux comme par exemple avec le nouveau 3008. On ne peut pas rester dans cette situation-là." Cette histoire n’a en effet que trop duré, il était donc plus que temps pour Stellantis de prendre les choses en main. Le retard à l'allumage, ce n'est jamais bon vis-à-vis de la clientèle.