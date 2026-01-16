Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Ev6

Essai

Faut-il craquer pour la version restylée du Kia EV6?

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

7  

5. Le Kia EV6 récolte toujours une excellente note

 

Le Kia EV6 (229 ch, à partir de 43 950 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques, qui comprend notamment

Audi Q4 e-Tron 40 (204 ch, à partir de 60 700 €)

Ford Mustang Mach e RWS Standard Range (268 ch, à partir de 43 490 €)

Hyundai Ioniq 5 (229 ch, à partir de 45 450 €)

Skoda Enyaq iV 85 (286 ch, à partir de 46 400 €)

Volkswagen ID.4 (286 ch, à partir de 45 990 €)

Kia EV6 restylee Longue autonomie
Budget
  • 6.4
Pratique
  • 6.83
Rapport prix/équipements
  • 8.33
Sur la route
  • 7.71
Sécurité
  • 8
Autonomie
  • 7.67
Note globale : 15 /20
Explication des critères de notation
