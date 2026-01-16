5. Le Kia EV6 récolte toujours une excellente note
Le Kia EV6 (229 ch, à partir de 43 950 €) est évalué dans la catégorie des SUV électriques, qui comprend notamment
Audi Q4 e-Tron 40 (204 ch, à partir de 60 700 €)
Ford Mustang Mach e RWS Standard Range (268 ch, à partir de 43 490 €)
Hyundai Ioniq 5 (229 ch, à partir de 45 450 €)
Skoda Enyaq iV 85 (286 ch, à partir de 46 400 €)
Volkswagen ID.4 (286 ch, à partir de 45 990 €)
|Kia EV6 restylee Longue autonomie
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|15 /20
