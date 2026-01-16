La concurrence : toujours les mêmes

Le segment des SUV familiaux a toujours été riches en acteurs. Pas étonnant donc que les concurrents soient relativement nombreux. On peut ainsi citer la triplette du groupe Volkswagen (Enyaq, ID.4, Q4) mais également, la Hyundai Ioniq 5 ou le Ford Mustang Mach-e. À cette liste, on peut également ajouter le tout nouveau Citroën C5 Aircross, qui existe désormais en 100% électrique. Dans la plupart des cas, avec des tarifs débutants à partir de 43 950 €, le Kia EV6 apparaît comme bien placé d’autant plus qu’il dispose des capacités de recharge supérieures à la concurrence, même si sa puissance est inférieure aux autres.

À retenir : un acteur toujours dans la course

Disposant toujours d’une forte personnalité, qui est renforcée par ce restyling, le Kia EV6 reçoit des améliorations bienvenues dans le monde de l’électrique avec de plus grandes batteries, mais aussi des puissances de recharge encore améliorées. Cela s’ajoute des qualités inchangées comme sa grande habitabilité arrière, son excellente insonorisation ou des qualités dynamiques certaines.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité arrière généreuse

Les capacités de recharge

L’équipement complet

La garantie de 7 ans ou 150 000 km

L’insonorisation très efficace

Le dynamisme Caradisiac n'a pas aimé La consommation par temps froid

Le gabarit imposant

Le volume de coffre décevant