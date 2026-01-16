4. Le Kia EV6 est toujours un acteur de choix sur le segment des électriques
La concurrence : toujours les mêmes
Le segment des SUV familiaux a toujours été riches en acteurs. Pas étonnant donc que les concurrents soient relativement nombreux. On peut ainsi citer la triplette du groupe Volkswagen (Enyaq, ID.4, Q4) mais également, la Hyundai Ioniq 5 ou le Ford Mustang Mach-e. À cette liste, on peut également ajouter le tout nouveau Citroën C5 Aircross, qui existe désormais en 100% électrique. Dans la plupart des cas, avec des tarifs débutants à partir de 43 950 €, le Kia EV6 apparaît comme bien placé d’autant plus qu’il dispose des capacités de recharge supérieures à la concurrence, même si sa puissance est inférieure aux autres.
À retenir : un acteur toujours dans la course
Disposant toujours d’une forte personnalité, qui est renforcée par ce restyling, le Kia EV6 reçoit des améliorations bienvenues dans le monde de l’électrique avec de plus grandes batteries, mais aussi des puissances de recharge encore améliorées. Cela s’ajoute des qualités inchangées comme sa grande habitabilité arrière, son excellente insonorisation ou des qualités dynamiques certaines.
Caradisiac a aimé
-
L’habitabilité arrière généreuse
-
Les capacités de recharge
-
L’équipement complet
-
La garantie de 7 ans ou 150 000 km
-
L’insonorisation très efficace
-
Le dynamisme
Caradisiac n'a pas aimé
-
La consommation par temps froid
-
Le gabarit imposant
-
Le volume de coffre décevant
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 170 AUTONOMIE STANDARD AIR 63 KWH
|0 (wltp)
|43 950 €
|€
|(2) 229 AUTONOMIE LONGUE AIR 84 KWH
|0 (wltp)
|47 450 €
|€
|(2) 229 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE 84 KWH
|0 (wltp)
|50 550 €
|€
|(2) 229 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE PREMIUM 84 KWH
|0 (wltp)
|55 550 €
|€
|(2) 325 AWD AUTONOMIE LONGUE GT-LINE 84 KWH
|0 (wltp)
|54 550 €
|€
|(2) 325 AWD AUTONOMIE LONGUE GT-LINE PREMIUM 84 KWH
|0 (wltp)
|59 550 €
|€
|(2) 609 AWD AUTONOMIE LONGUE GT 84 KWH
|0 (wltp)
|70 550 €
|€
Photos (33)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération