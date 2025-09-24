Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Kia EV6 s'offre un restylage et une grosse batterie !

Alan Froli

Kia nous a fait la surprise d'apporter au Salon de Lyon son EV6. Il faut dire que son SUV familial s'est offert un restylage réussi inspiré des nouveaux modèles maison, et surtout un nouvel accumulateur de 84 kWh promettant quasi 600 km d'autonomie. De quoi reprendre du souffle ?

Le Kia EV6 faisait partie des références des électriques à sa sortie en 2021, notamment grâce à la technologie 800 Volts qu’il a inaugurée et qui lui permet de recharger de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes. Sauf que la concurrence progresse à vitesse grand V et le SUV familial coréen ne pouvait s’endormir sur ses lauriers.

À mi-carrière, il s’offre donc un restylage, facilement reconnaissable grâce à ce regard bien plus agressif, à double étage avec ces deux crochets lumineux caractéristiques en partie basse. À l’arrière toutefois, difficile de noter de grosses différences, de même qu’à l’intérieur. D’un autre côté le Kia était déjà plutôt bien tenu, spacieux aux places arrière et dans le coffre avec 520 dm3.

Avoisinant les 4,70 m, l'EV6 est à la fois haut sur pattes et bas de plafond.
Techniquement, il y a donc du neuf, et cela se passe sous le plancher puisque les anciens accumulateurs de 77 kWh sont remplacés par des batteries de 84 kWh. De quoi porter l’autonomie de la version 229 ch de 528 km à 582 km en cycle mixte, une valeur respectable pour la catégorie même si la petite EV4 fait mieux. Par ailleurs, l’Ev6 conservera des temps de charge en une vingtaine de minutes. Tarif pour cette version grosse batterie : 47 450 €. Pas de bonus hélas, fabrication à l'autre bout du monde oblige…

Les places arrière s'avèrent vastes et confortables.
Avec 520 dm3, le coffre s'avère correct, d'autant qu'il est secondé par un "frunk".
Les nouveaux projecteurs donnent de la personnalité à l'EV6.
Des bacs aussi étroits à l'arrière, quelle mauvaise idée !
