Le Kia EV6 s'offre un restylage et une grosse batterie !

Le Kia EV6 faisait partie des références des électriques à sa sortie en 2021, notamment grâce à la technologie 800 Volts qu’il a inaugurée et qui lui permet de recharger de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes. Sauf que la concurrence progresse à vitesse grand V et le SUV familial coréen ne pouvait s’endormir sur ses lauriers.

À mi-carrière, il s’offre donc un restylage, facilement reconnaissable grâce à ce regard bien plus agressif, à double étage avec ces deux crochets lumineux caractéristiques en partie basse. À l’arrière toutefois, difficile de noter de grosses différences, de même qu’à l’intérieur. D’un autre côté le Kia était déjà plutôt bien tenu, spacieux aux places arrière et dans le coffre avec 520 dm3.

Techniquement, il y a donc du neuf, et cela se passe sous le plancher puisque les anciens accumulateurs de 77 kWh sont remplacés par des batteries de 84 kWh. De quoi porter l’autonomie de la version 229 ch de 528 km à 582 km en cycle mixte, une valeur respectable pour la catégorie même si la petite EV4 fait mieux. Par ailleurs, l’Ev6 conservera des temps de charge en une vingtaine de minutes. Tarif pour cette version grosse batterie : 47 450 €. Pas de bonus hélas, fabrication à l'autre bout du monde oblige…