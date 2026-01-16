Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kia Ev6

Essai

Faut-il craquer pour la version restylée du Kia EV6?

Dans Nouveautés / Restyling

Olivier Pagès

6. La fiche technique de la Kia EV6 restylée

 

Les chiffres clés

Kia Ev6 (2) 229 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE PREMIUM 84 KWH
Généralités  
Finition GT-LINE PREMIUM
Date de commercialisation 07/07/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,68 m
Largeur sans rétros 1,89 m
Hauteur 1,55 m
Empattement 2,90 m
Volume de coffre mini 490 L
Volume de coffre maxi 1 290 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 050 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 350 Nm
Puissance moteur 229 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 560 km
Capacité batterie 84 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 186 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.7 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Photos (33)

