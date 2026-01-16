Si les modifications extérieures et intérieures sont relativement discrètes, les évolutions techniques sont relativement importantes et portent sur deux éléments essentiels pour un électrique, à savoir la capacité de la batterie et la puissance de recharge.

Ainsi, dans le premier cas, l’EV6 est toujours disponible avec deux batteries, mais celles-ci offrent désormais des capacités de 63 et 84 kWh alors qu’elles étaient précédemment de 58 et 77,4 kWh. L’autonomie oscille donc entre 428 et 582 km.

Quatre puissances sont aussi disponibles avec 170 ch pour l’entrée de gamme, 229 ch pour la version Longue autonomie, 325 ch pour la version 4 roues motrices et 609 ch pour la version sportive GT.

Grâce à son architecture 800 volts, l’EV6 était capable d’accepter de grosses puissances de charge en courant continu. Il progresse en passant de 239 à 258 kW, de quoi récupérer de 10 à 80% en 18 min.

Si certains aspects techniques évoluent, ce n’est pas le cas du comportement. Ainsi, pas de surcroît de puissance pour notre modèle d’essai, qui développe toujours 229 ch et demeure une propulsion. Imposant et pesant plus de 2 tonnes, le Kia EV6 demande un peu de temps d’adaptation pour appréhender son gabarit, notamment la largeur. Les accélérations sont plus que satisfaisantes avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,7 s. Toutefois, si les performances sont plus que satisfaisantes, il ne faut pas oublier la masse du véhicule, en particulier lors des phases de freinage et des inscriptions en virage. Pour le reste, les mouvements de caisse sont bien maîtrisés, ce qui apporte une touche de dynamisme indéniable.

Cependant, il ne faut pas croire que le confort reste en retrait, bien au contraire. Le contrôle du roulis, l’excellente insonorisation des bruits d’air et des bruits de roulement dans une moindre mesure font de cet EV6 un excellent compagnon de voyage. On aurait juste aimé des amortisseurs arrière un peu moins durs, en particulier lors du passage des saignées.

Finalement, la déception provient de la consommation. Ainsi, sur notre essai effectué par des températures froides (souvent comprises entre 5 et 10 degrés) et avec un véhicule équipé de pneus hiver, nous avons enregistré une moyenne élevée de 23,2 kWh/100 km, soit une autonomie réelle dans ces conditions de 365 km.