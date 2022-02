Comparatif - Kia EV6 vs Ford Mustang Mach-E : le matin calme face à la bannière étoilée

Les commercialisations des Kia EV6 et Ford Mustang Mach E, nos deux rivaux d'un jour, n'ayant été espacées que de quelques mois, impossible donc de dire que l'un a copié sur l'autre, ce qui n'aurait pas manqué sinon d'arriver tant les points communs sont nombreux, depuis la taille jusqu'à la ligne en passant par les différentes fiches techniques et les tarifs, ce qui promet une confrontation violente avec une possible photo finish pour les départager.

Au moment de sélectionner les fiches techniques des gammes respectives de nos adversaires du jour, nous avons dû cependant faire un choix. Pas du côté du coréen qui n'existe en propulsion que dans une version unique produisant 229 chevaux alimentés par une batterie de 77,4 kWh mais plutôt de celui de l'américain qui a deux modèles envoyant leur puissance aux roues arrière : 269 ch et 76 kWh pour le « Standard Range » et 294 ch et 99 kWh pour l' « Extended Range ». À première vue, la logique nous pousserait à choisir le premier mais c'est finalement pour le second que nous avons opté et ce, pour plusieurs raisons.

La principale est que le Ford à petite batterie voit sa puissance de recharge maximum limitée à 115 kW en courant continu contre 150 kW pour son homologue à plus grande capacité, ce qui réduit l'écart malgré tout toujours colossal face aux 239 kW que peut encaisser le Kia. De plus, cette dernière communique sur la capacité utile de sa batterie tandis que le Mustang Mach E met en avant la valeur brute, les 76 et 99 kWh annoncés se réduisant à 68 et 88 kWh exploitables. Enfin, les performances entre les deux versions du Ford sont extrêmement proches malgré la différence de puissance importante sur le papier, l'écart de masse permettant même à la « petite » d'être plus véloce que la « grosse » d'un dixième de seconde sur le 0 à 100 km/h. Cependant, favoriser l'américain côté technique le dessert en matière de finance puisqu'il se montre alors plus cher que le coréen de presque 2 000 € mais c'est selon nous l'affiche finale la plus juste pour les deux parties.

Aspects pratiques : des différences de l'ordre du millimètre !

À quel point les Kia EV6 et Ford Mustang Mach E sont de faux jumeaux ? Il suffit de voir leurs dimensions intérieures respectives que l'on a rassemblées dans le tableau ci-dessous. Les différences se jouent tellement à coups de millimètres avec un avantage pour l'un ou pour l'autre suivant la mesure qu'il paraît injuste de ne pas les mettre à égalité en matière d'espace intérieur.

Dimensions intérieures (en mm)

Kia EV6 Ford Mustang Mach E Hauteur sous plafond avant 990 985 Hauteur sous plafond arrière 965 970 Longueur aux jambes avant 1 078 1 057 Longueur aux jambes arrière 990 968 Largeur aux épaules avant 1 468 1 463 Largeur aux épaules arrière 1 413 1 417

Peut-on compter sur le volume de coffre pour les départager ? À peine plus : le Mustang Mach E a un coffre deux fois plus grand à l'avant mais offre 80 litres de moins à l'arrière, l'obligeant à s'incliner de seulement 30 litres à l’addition des deux en configuration cinq places. Rabattez la banquette arrière et il remporte alors au cumul avec 70 litres de plus. C'est comme assister à une finale de Roland Garros !

Volumes de coffre (en litres)

Kia EV6 Ford Mustang Mach E Coffre avant 52 100 Coffre arrière en configuration 5 places 480 402 Coffre arrière en configuration 2 places 1 300 1 400

C'est dans les aspects pratiques que nous rangeons aussi les puissances de recharge et, si les deux encaissent jusqu'à 11 kW en courant alternatif, le Kia fait mieux en courant continu, acceptant jusqu'à 239 kW contre 150 pour le Ford. Si l'on rentre dans les paramètres la capacité de batterie plus faible du coréen, cela entraîne un temps d'attente inférieur de presque deux heures pour une charge complète en courant alternatif, 7h20 contre plus de 9 heures, et presque divisé par trois pour charger de 10 à 80 %, exercice effectué en 18 minutes pour l'EV6 contre 45 pour le Mach E.

Pratique Kia EV6 GT-Line Ford Mustang Mach E ER Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 14,2 /20 13,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la Kia EV6 en force

Pas de photo finish pour la partie de l'équipement puisque le Kia EV6 domine largement dans ce domaine sachant que l'écart de prix de presque 2 000 € en sa faveur permettrait de cocher l'option du pack d'aides avancées à la conduite, avec notamment conduite semi-autonome et caméra 360°, sans exploser le budget.

Le Mach E met en avant son écran multimédia de 15,5 pouces gigantesque avec un système d'exploitation plus attrayant et des services connectés offerts trois ans de plus, la détection des angles de morts, la clé intégrée au smartphone ainsi que l'ouverture et la fermeture électrique des portes mais doit s'incliner en découvrant dans la liste des équipements de série de sa rivale comprenant l'affichage tête haute, la reconnaissance des panneaux, les rétroviseurs rabattables électriquement, l'ouverture du coffre mains libres, les sièges avant et arrière chauffants, les sièges avant ventilés et à réglages électriques, les jantes de 19 pouces et les projecteurs avant Full LED matriciels. Une vraie démonstration.

Rapport prix/équipements Kia EV6 GT-Line Ford Mustang Mach E ER Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 17 /20 15,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : avantage coréen pour les tarifs et la garantie

En matière de budget, Kia a longtemps été un véritable épouvantail par ses tarifs particulièrement serrés. C'est un peu moins vrai aujourd'hui avec la progression de la qualité perçue mais l'EV6, à 55 790 € en version propulsion et finition GT Line, garde tout de même l'avantage ici dans ce domaine en s'affichant presque 2 000 € moins cher que le Mustang Mach E facturé 57 750 € avec la grosse batterie. Il transforme ensuite l'essai avec son excellente garantie de 7 ans et 160 000 km contre 2 ans et kilométrage illimité pour le Ford.

Budget Kia EV6 GT-Line Ford Mustang Mach E ER Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,8 /20 13,2 /20 Explication des critères de notation