Essai - Kia EV6 (2021) : dans la cour des grands

En bref Catégorie des SUV électrique À partir de 47 990 € Recharge de 10 à 80 % en 18 minutes

Après la forte impression laissée par le Hyundai Ioniq 5 à la plate-forme E-GMP identique, évidemment que la comparaison s'impose sur tous les plans. Et cela commence par une nette rupture en matière d'esthétique. Certes, le Kia EV6 est aussi un SUV tutoyant les 4,70 m mais la ligne est plus agressive, avec un regard acéré, des ailes avant marquées, une ligne de toit plongeante et une spectaculaire barre de feu arrière. Cependant, les codes sont un peu plus conventionnels que sur la futuriste Ioniq 5 et certains angles sont plus réussis que d'autres. De plus, les designers avaient probablement un poster du Jaguar I-Pace au-dessus de leur bureau tant la silhouette générale rappelle le britannique. Ainsi que peut-être une carte postale de la Mega Track ?

Plus intimiste que dans le Hyundai, l'intérieurn avec cette planche de bord flottante, est par contre une franche réussite - si l'on met de côté l'atmosphère particulièrement sombre de notre modèle d'essai - avec un excellent équilibre entre design et ergonomie, des rangements nombreux et volumineux et une finition remarquable au niveau des éléments les plus en vue. L'original et réussi volant à deux branches permet de ne rien perdre des deux écrans de 12,3 pouces livrés de série, le premier pour l'instrumentation et le second pour le système multimédia. Et ce ne sont que les premières lignes d'une très longue liste d'équipements qui comprend toutes les aides à la conduite que l'on peut imaginer, des sièges avant et arrière chauffant et des projecteurs avant Full LED matriciels.

L'habitacle est absolument gigantesque : on a de la place à revendre à l'avant, comme toujours, mais surtout à l'arrière où on se sent comme à bord d'une limousine tant la place aux genoux est généreuse, un peu moins au niveau de la tête pour les plus grands. Grâce au plancher plat et à la large banquette, on peut même s'installer à trois adultes sans trop se gêner. De quoi en faire un futur best-seller pour les chauffeurs de taxi ?

La place aux genoux à l'arrière est digne de celle d'une limousine, le volume de coffre un peu moins mais un se

Le volume de coffre est moins spectaculaire par rapport à la taille par contre, avec 480 litres et des passages de roues envahissants, mais vous pouvez ajouter de 20 à 52 litres de bagage dans le coffre avant suivant votre modèle.

Car oui, toujours comme la Hyundai Ioniq 5, cette Kia EV6 est disponible aujourd'hui en version deux roues motrices avec un moteur de 229 ch et 350 Nm ou quatre roues motrices avec un moteur par train pour un total de 325 ch et 605 Nm. Commander l'une ou l'autre aujourd'hui vous permettra de la recevoir dans les deux à trois mois qui viennent mais, si vous êtes prêts à patienter jusqu'au quatrième trimestre de 2022, une troisième déclinaison vous tend les bras, l'EV6 GT. Et elle mérite bien ces dernières deux lettres puisque la puissance grimpe alors jusqu'à 585 ch et le couple à 740 Nm. De quoi expédier le 0 à 100 km/h en 3,5 s. Voilà une Kia qui en surprendra plus d'un quand le feu passe au vert.

Toutes les versions partagent une batterie identique d'une capacité utile de 77,4 kWh permettant une autonomie de 485 à 528 km et, grâce à l'architecture 800 volts encaissant une puissance de 239 kW avec une courbe de charge plus élevée que la concurrence, elle peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 18 minutes, par exemple sur une borne Ionity. En courant continu, ce qui représente 90 à 95 % des charges des propriétaires de voitures électriques selon les dernières statistiques, le temps de charge de 10 à 100 % va de 32 heures et 45 minutes sur une prise 10A à 7 h 20 via une borne 11 kW en 32A. Kia propose sinon à partir de 1 490 € l'installation d'un boîtier mural dont la puissance de 7,4 kW autorise une recharge en un peu plus d'une dizaine d'heures, une solution intermédiaire intéressante qui permet de « faire le plein » en une nuit.