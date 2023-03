Comme tous les conducteurs, Soheil Ayari doit s’adapter à l’émergence des véhicules électriques et c’est aussi vrai dans le domaine du sport. Ainsi, il a déjà pu donner son avis sur la Porsche Taycan Turbo S, l’Audi E-Tron GT et la Tesla Model 3 Performance, trois modèles appartenant à l’univers des berlines. Aujourd’hui, il franchit une nouvelle étape avec un SUV électrique, une grande première pour lui.

dailymotion Les essais de Soheil Ayari - Kia EV6 GT : silence, ça fume !

Toutefois, il ne s’agit pas de n’importe quel SUV électrique. Le Kia EV 6 GT est en effet le SUV électrique le plus puissant du marché. Il est ainsi animé par deux moteurs implantés sur chaque essieu qui développe 585 ch et un couple de 740 Nm, qui sont distribués aux 4 roues. Dans le détail, le moteur avant est fort de 218 ch (170 kW) contre 367 ch (270 kW), pour celui implanté à l'arrière. Comme vous pourrez le voir dans la vidéo, cette différence a une importance au niveau de la récupération d’énergie. Sans surprise, les performances sont dignes de vraies sportives avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,5 s et une vitesse maximale de 260 km/h.

Mais le Kia EV6 GT ce n’est pas que des chronos, c'est aussi un look bien à part qui se remarque par son profil élancé, mais surtout par sa partie arrière très moderne avec son bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture, débordant même sur les ailes. À noter que cette version GT dispose d’autres particularités comme ses boucliers ou ses magnifiques jantes de 21 pouces.

À l’intérieur, les modifications sont assez légères. Parmi les nouveautés, à ne pas manquer les très beaux sièges baquets en alcantara et le bouton jaune/vert sur le volant qui permet de choisir différents modes de conduite. D’ailleurs, précisons qu’il n’y a que le « GT » qui permet de profiter de la pleine puissance. Les autres proposant des caractéristiques inférieures et donc moins radicales.

Sur le papier, ce Kia EV6 GT coche toutes les cases. Cela va-t-il être suffisant pour convaincre Soheil Ayari de basculer vers le tout électrique ? Voici le verdict.

Prix de notre modèle d’essai : 71 400 €

Si vous avez craqué pour cette EV6 GT et que vous vous sentez l’âme d’un pilote, sachez qu’il vous faudra débourser 71 400 € pour acquérir un modèle identique au nôtre. Pas d’option, tout est compris, même les jantes 21 pouces.