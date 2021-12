Après avoir confronté il y a quelques mois une Porsche 911 Turbo S à son pendant électrique, la Taycan Turbo S, nous avons décidé de renouveler l’expérience en mettant aux prises une Audi R8, modèle le plus sportif de la marque aux anneaux à la RS e-Tron GT, modèle électrique le plus performant du constructeur. Ce match est aussi un duel entre une sportive d’aujourd’hui, mais aussi d’un temps bientôt révolu face à une sportive de demain.

dailymotion Comparatif vidéo - Les essais de Soheil Ayari - Audi R8 VS Audi RS E-Tron GT : du bruit ou l'éclair ?

D’un côté, la R8, est un coupé ultra-sportif, strict deux places, animé par l’un des derniers V10 de la production actuelle. D’une cylindrée de 5,2 litres, le moteur qui est implanté en position centrale arrière développe 620 ch et dispose bien évidemment de quatre roues motrices. Comme on peut s’en douter les performances sont de tout premier plan avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,1 s et une vitesse maximale de 331 km/h.

Face à elle, la RS e-Tron GT, la version la plus radicale des véhicules électriques de la marque aux anneaux. Ses moteurs électriques répartis sur chaque essieu lui permettent de bénéficier de 598 ch avec un pic à 646 ch mais surtout d’un couple camionnesque de 830 Nm et bien sûr de 4 roues motrices. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h mais le 0 à 100 km/h est franchi en tout juste 3,3 s soit des chronos proches de sa rivale du jour.

À l’intérieur, les deux ambiances sont radicalement différentes. Résolument plus sportive dans la R8 avec ses deux baquets et sa présentation réduite à la plus simple expression avec toutes les informations regroupées dans l’instrumentation que ce soient celles liées à la conduite ou au divertissement. Un temps d’adaptation est nécessaire mais la modernité est indéniable. On ne peut en revanche que tomber sous le charme du V10 visible derrière la vitre arrière.

Même sentiment à bord de la RS e-Tron GT. Sans surprise, la berline fait toutefois plus haut de gamme avec des matériaux et une finition plus valorisante. La présentation est néanmoins plus classique avec une instrumentation numérique et un écran multimédia.

Les forces en présence

Audi R8

Audi RS e-Tron GT Puissance 620 ch 598/646 ch avec boost Couple 580 Nm 830 Nm Poids 1 5 95 kg 2 347 kg Monte pneumatique Michelin Sport Cup 2 Goodyear Eagle F1 Prix (hors options) 213 000 € 162 490 € Prix modèle essayé 30 200 € 167 890 € Malus 30 000 € 0 €

L’heure du verdict est arrivée. Lequel de ces deux modèles va avoir la préférence de notre pilote Soheil Ayari, c’est ce que nous allons voir aujourd’hui sur le circuit de la Ferté Gaucher.

REMERCIEMENTS

Nos plus vifs remerciements au circuit de la Ferté Gaucher qui une fois de plus nous a accueillis chaleureusement.

Le circuit de la Ferté Gaucher situé en Seine-et-Marne près de Paris vous propose de multiples animations dans un environnement privilégié, dont des stages de pilotage.

Tel : 01 64 65 92 12

http://www.circuitslfg.fr/