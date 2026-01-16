La gamme de l’EV6 se compose de trois finitions.

L’entrée de gamme « Air » ( à partir de 43 950 €) comprend la caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière, le contrôle de la pression des pneumatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux, les jantes alliage 19 pouces, la peinture métallisée Rouge Magma, les projecteurs Full LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, les rétroviseurs électriques et chauffants, l’ouverture et le démarrage sans clé, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, les projecteurs Full LED, la recharge par induction, etc.

Le niveau « GT-Line » (à partir de 50 550 €) ajoute le kit carrosserie spécifique, les projecteurs Full LED matriciels adaptatifs, la sellerie mixte suède, le hayon automatique mains-libres, les sièges avant et le volant chauffants.

Enfin, le haut de gamme « GT-Line Premium » (à partir de 55 550 €) hérite en supplément de l’assistance au stationnement en distance, la caméra 360°, la conduite autonome de niveau 2, les vitres arrière surteintées, les sièges avant ventilés électrique à mémoire, les sièges arrière chauffants, le volant électrique, l’affichage tête haute, la clé digitale, la reconnaissance biométrique et le système audio Meridian.

Le point techno : un doigt pour enregistrer tous vos réglages Il n’a rien de plus énervant que devoir retrouver ces différents réglages après avoir prêté son véhicule. Pour éviter cet écueil, Kia dote son EV6 d’un système de reconnaissance par empreinte digitale intégré à la console centrale. Ce dispositif permet aux utilisateurs de démarrer leur véhicule sans avoir besoin d’utiliser une clé, d’enregistrer leur profil conducteur et de s’authentifier pour accéder à d’autres services.