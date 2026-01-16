Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Faut-il craquer pour la version restylée du Kia EV6?

3. Beaucoup d'équipements sont de série sur le Kia EV6

 

La gamme de l’EV6 se compose de trois finitions.

L’entrée de gamme « Air » ( à partir de 43 950 €) comprend la caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière, le contrôle de la pression des pneumatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux, les jantes alliage 19 pouces, la peinture métallisée Rouge Magma, les projecteurs Full LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, les rétroviseurs électriques et chauffants, l’ouverture et le démarrage sans clé, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, les projecteurs Full LED, la recharge par induction, etc.

Le niveau « GT-Line » (à partir de 50 550 €) ajoute le kit carrosserie spécifique, les projecteurs Full LED matriciels adaptatifs, la sellerie mixte suède, le hayon automatique mains-libres, les sièges avant et le volant chauffants.

Enfin, le haut de gamme « GT-Line Premium » (à partir de 55 550 €) hérite en supplément de l’assistance au stationnement en distance, la caméra 360°, la conduite autonome de niveau 2, les vitres arrière surteintées, les sièges avant ventilés électrique à mémoire, les sièges arrière chauffants, le volant électrique, l’affichage tête haute, la clé digitale, la reconnaissance biométrique et le système audio Meridian.

Le point techno : un doigt pour enregistrer tous vos réglages

Il n’a rien de plus énervant que devoir retrouver ces différents réglages après avoir prêté son véhicule. Pour éviter cet écueil, Kia dote son EV6 d’un système de reconnaissance par empreinte digitale intégré à la console centrale. Ce dispositif permet aux utilisateurs de démarrer leur véhicule sans avoir besoin d’utiliser une clé, d’enregistrer leur profil conducteur et de s’authentifier pour accéder à d’autres services.

 

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : (2) 229 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE PREMIUM 84 KWH

Equipements de sécurité

  • Contrôle de traction (TCS)

  • Assistance au démarrage en côte (HAC)

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)

  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)

  • Assistance active au stationnement à distance avec parking en épi (RSPA 2.0)

  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse

  • Ouverture et démarrage sans clé Smart Key

  • Feux antibrouillard AR à LED

  • Feux de jour AV et AR à LED

  • Système de gestion automatique des feux de route (HBA)

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Alerte de vigilance du conducteur (DAW)

  • Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)

  • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)

  • Projecteurs AV full LED matriciels avec gestion intelligente des feux de route

  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)

  • Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux et latéral central entre conducteur et passager AV

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Sièges AV chauffants

  • Porte-gobelets AV

  • Banquette AR rabattable 60/40

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité

  • Volant chauffant

  • Assistance active au stationnement à distance avec parking en épi (RSPA 2.0)

  • Sièges AR chauffants

  • Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés

  • Sièges AV ventilés

  • Vitres et lunette AR surteintées

  • Poche aumonière au dos du siège passager AV

  • Rétroviseur intérieur électrochromatique (ECM)

  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux

  • Sièges AV à réglages lombaire électrique

  • Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C) et avec fonction Stop &amp; Go

  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold

  • Lève-vitres électriques, séquentielles et anti-pincement

  • Système de chargement du téléphone par induction

  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia

  • Trappe à ski dans la banquette AR

  • Palettes de commande pour la régénération d&#039;énergie au volant

  • Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant LED Noir Brillant

  • Système de navigation avec cartographie Europe, services connectés Kia Connect Live et services

  • Volant à réglage électrique et à mémoire

  • Système audio premium Meridian avec 14 HP et un amplificateur externe

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement

  • Sièges AV à réglages électriques

  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio

  • Console centrale flottante avec accoudoir

  • Sellerie mixte Suède/matière synthétique noir avec contour des sièges blanc

  • Sièges AV premium avec fonction détente

  • Système audio MP3 radio DAB avec 6 HP et commandes au volant

  • Siège conducteur à mémoires de position (2 positions mémorisables)

  • Double écran panoramique 12,3&#039;&#039; avec navigation intégrée

  • Programmation de la recharge et de la température de l&#039;habitacle

  • Volant gainé cuir trois branches

Esthétique / Carrosserie

  • Trappe à ski dans la banquette AR

  • Jantes en alliage 19&quot;

  • Sellerie mixte Suède/matière synthétique noir avec contour des sièges blanc

  • Peinture métallisée Rouge Magma

Autres équipements

  • Capteur de pluie

  • Radars de parking AV/AR

  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)

  • Caméra de recul

  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur

  • Désembuage automatique du pare-brise

  • Boîte de vitesses mono rapport à réducteur

  • Pédalier finition aluminium

  • Boucliers AV/AR GT-line

  • Eclairage intérieur à LED

  • Aide au maintien dans la file (LKA)

  • Affichage tête-haute (HUD)

  • Combiné d&#039;instrumentation 100 % digital 12.3&#039;&#039;

  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW

  • Seuils de porte finition aluminium

  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32 A

  • Prise Combo 2 (CCS)

  • Système de détection de trafic AR avec fonction freinage (RCCA)

  • Système d&#039;affichage des angles morts (BVM)

  • Sélecteur de modes de conduite

  • Prise 12 V à l&#039;AR de la console centrale et dans le coffre

  • Système de détection de trafic AR avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)

  • Poignées de portes affleurantes automatiques

  • Système de freinage multi collision (MCB)

  • Ionity: Accès privilégié au réseau de recharge haute puissance Ionity pendant un an (IonityPower)

  • Clignotants AV et AR dynamiques

  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)

  • Système Kia Connect - services télématiques offerts pendant 7 ans

  • Moniteur vision panoramique 360° (SVM)

  • Plancher de coffre amovible

  • Buse de ventilation pour la 2ème rangée

  • Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)

  • Système de chauffage de la batterie

  • Câble de recharge pour prise domestique 230V

  • Bouton d&#039;appel d&#039;urgence eCall

  • Clé digitale et reconnaissance biométrique

  • Planificateur intelligent d&#039;itinéraire

  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l&#039;application)

  • Reconnaissance biométrique

  • Abonnements Kia Charge Plus et IONITY Power offerts pendant 12 mois

  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)

  • Plug &amp; Charge

  • Solution de recharge pour prise domestique &quot;Mobility Dock&quot;

  • Système de freinage à récupération d&#039;énergie avec fonction &quot;i-Pedal&quot;

  • Hayon électrique à ouverture mains-libres

  • Système anticollision avec affichage des angles morts (BVM)

  • Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)

  • Système de pré-conditionnement de la batterie

  • Système de freinage d&#039;urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes

  • Bandeau lumineux LED AR

  • Bandeau lumineux AV

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)

  • Connectique USB-C à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Fonction &quot;Plug &amp; Charge&quot;

  • Eclairage d&#039;ambiance à LED personnalisable

  • Clé digitale 2.0

Options disponibles

  • Système avancés d'aide à la conduite

     : 

    800 €

  • Peinture mate Peinture mate

     : 

    1800 €

  • Peinture métallisée Peinture métallisée

     : 

    800 €

  • Peinture nacrée Peinture nacrée

     : 

    900 €

