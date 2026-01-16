3. Beaucoup d'équipements sont de série sur le Kia EV6
La gamme de l’EV6 se compose de trois finitions.
L’entrée de gamme « Air » ( à partir de 43 950 €) comprend la caméra de recul avec aide au stationnement avant et arrière, le contrôle de la pression des pneumatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux, les jantes alliage 19 pouces, la peinture métallisée Rouge Magma, les projecteurs Full LED, la banquette arrière rabattable 60/40, la sellerie tissu, la climatisation automatique bizone, les rétroviseurs électriques et chauffants, l’ouverture et le démarrage sans clé, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto, les projecteurs Full LED, la recharge par induction, etc.
Le niveau « GT-Line » (à partir de 50 550 €) ajoute le kit carrosserie spécifique, les projecteurs Full LED matriciels adaptatifs, la sellerie mixte suède, le hayon automatique mains-libres, les sièges avant et le volant chauffants.
Enfin, le haut de gamme « GT-Line Premium » (à partir de 55 550 €) hérite en supplément de l’assistance au stationnement en distance, la caméra 360°, la conduite autonome de niveau 2, les vitres arrière surteintées, les sièges avant ventilés électrique à mémoire, les sièges arrière chauffants, le volant électrique, l’affichage tête haute, la clé digitale, la reconnaissance biométrique et le système audio Meridian.
Le point techno : un doigt pour enregistrer tous vos réglages
Il n’a rien de plus énervant que devoir retrouver ces différents réglages après avoir prêté son véhicule. Pour éviter cet écueil, Kia dote son EV6 d’un système de reconnaissance par empreinte digitale intégré à la console centrale. Ce dispositif permet aux utilisateurs de démarrer leur véhicule sans avoir besoin d’utiliser une clé, d’enregistrer leur profil conducteur et de s’authentifier pour accéder à d’autres services.
Equipements et options
Version : (2) 229 AUTONOMIE LONGUE GT-LINE PREMIUM 84 KWH
Equipements de sécurité
Contrôle de traction (TCS)
Assistance au démarrage en côte (HAC)
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS)
Assistance active au stationnement à distance avec parking en épi (RSPA 2.0)
Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
Ouverture et démarrage sans clé Smart Key
Feux antibrouillard AR à LED
Feux de jour AV et AR à LED
Système de gestion automatique des feux de route (HBA)
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Alerte de vigilance du conducteur (DAW)
Système anti-collision avec détection des angles morts (BCA)
Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
Projecteurs AV full LED matriciels avec gestion intelligente des feux de route
Assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA)
Airbags frontaux, latéraux AV, rideaux et latéral central entre conducteur et passager AV
Equipements de confort
Direction assistée
Sièges AV chauffants
Porte-gobelets AV
Banquette AR rabattable 60/40
Climatisation automatique bi-zone
Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
Volant chauffant
Assistance active au stationnement à distance avec parking en épi (RSPA 2.0)
Sièges AR chauffants
Accoudoir central AR avec porte-gobelets intégrés
Sièges AV ventilés
Vitres et lunette AR surteintées
Poche aumonière au dos du siège passager AV
Rétroviseur intérieur électrochromatique (ECM)
Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
Sièges AV à réglages lombaire électrique
Régulateur de vitesse adaptatif couplé au système de navigation (NSCC-C) et avec fonction Stop & Go
Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
Lève-vitres électriques, séquentielles et anti-pincement
Système de chargement du téléphone par induction
Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
Trappe à ski dans la banquette AR
Palettes de commande pour la régénération d'énergie au volant
Rétroviseurs extérieurs avec répétiteurs de clignotant LED Noir Brillant
Système de navigation avec cartographie Europe, services connectés Kia Connect Live et services
Volant à réglage électrique et à mémoire
Système audio premium Meridian avec 14 HP et un amplificateur externe
Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
Sièges AV à réglages électriques
Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
Console centrale flottante avec accoudoir
Sellerie mixte Suède/matière synthétique noir avec contour des sièges blanc
Sièges AV premium avec fonction détente
Système audio MP3 radio DAB avec 6 HP et commandes au volant
Siège conducteur à mémoires de position (2 positions mémorisables)
Double écran panoramique 12,3'' avec navigation intégrée
Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
Volant gainé cuir trois branches
Esthétique / Carrosserie
Trappe à ski dans la banquette AR
Jantes en alliage 19"
Sellerie mixte Suède/matière synthétique noir avec contour des sièges blanc
Peinture métallisée Rouge Magma
Autres équipements
Capteur de pluie
Radars de parking AV/AR
Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
Caméra de recul
Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur
Désembuage automatique du pare-brise
Boîte de vitesses mono rapport à réducteur
Pédalier finition aluminium
Boucliers AV/AR GT-line
Eclairage intérieur à LED
Aide au maintien dans la file (LKA)
Affichage tête-haute (HUD)
Combiné d'instrumentation 100 % digital 12.3''
Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
Seuils de porte finition aluminium
Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32 A
Prise Combo 2 (CCS)
Système de détection de trafic AR avec fonction freinage (RCCA)
Système d'affichage des angles morts (BVM)
Sélecteur de modes de conduite
Prise 12 V à l'AR de la console centrale et dans le coffre
Système de détection de trafic AR avec fonction freinage voiture/piéton (PCA)
Poignées de portes affleurantes automatiques
Système de freinage multi collision (MCB)
Ionity: Accès privilégié au réseau de recharge haute puissance Ionity pendant un an (IonityPower)
Clignotants AV et AR dynamiques
Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
Système Kia Connect - services télématiques offerts pendant 7 ans
Moniteur vision panoramique 360° (SVM)
Plancher de coffre amovible
Buse de ventilation pour la 2ème rangée
Système de sécurité de sortie du véhicule (SEA)
Système de chauffage de la batterie
Câble de recharge pour prise domestique 230V
Bouton d'appel d'urgence eCall
Clé digitale et reconnaissance biométrique
Planificateur intelligent d'itinéraire
Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
Reconnaissance biométrique
Abonnements Kia Charge Plus et IONITY Power offerts pendant 12 mois
Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
Plug & Charge
Solution de recharge pour prise domestique "Mobility Dock"
Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal"
Hayon électrique à ouverture mains-libres
Système anticollision avec affichage des angles morts (BVM)
Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)
Système de pré-conditionnement de la batterie
Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes
Bandeau lumineux LED AR
Bandeau lumineux AV
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA)
Connectique USB-C à l'AV et à l'AR
Fonction "Plug & Charge"
Eclairage d'ambiance à LED personnalisable
Clé digitale 2.0
Options disponibles
-
Système avancés d'aide à la conduite:
800 €
-
Peinture mate Peinture mate:
1800 €
-
Peinture métallisée Peinture métallisée:
800 €
-
Peinture nacrée Peinture nacrée:
900 €
