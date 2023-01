Comparatif vidéo - Kia EV6 GT VS Audi RS e-tron GT : un Paris-Marseille pour trancher !

Qui aurait cru cela possible il y a vingt ans, à l'époque de l'insipide Shuma et du rustique Sportage de première génération ? Aujourd'hui, Kia est en mesure de taquiner les plus puissantes allemandes, Audi RS e-tron GT en tête. Bien sûr, il s'agit d'un véhicule électrique, et sortir des chevaux par centaines d'un moteur "branché" est beaucoup plus facile qu'avec un moteur thermique. Chercher des noises à une RS6 serait déjà plus ardu…

La nouvelle EV6 GT compte ainsi quasiment 600 ch. 585 exactement. Une folie, quand on sait que la plus sportive des électriques d'Audi flanquée du badge RS en développe 598, soit… 13 de plus seulement. Les performances d'ailleurs, sont annoncées très proches.

Bien sûr, le SUV de Kia n'a pas la prestance de la très élancée berline allemande. Et avec 4,70 m de long contre les 4,98 m pour l'e-tron GT, elle appartient à la catégorie inférieure. Mais à la vue d'une telle fiche technique, on peut légitimement se demander si la Sud-Coréenne propose les mêmes prestations routières, en particulier en termes d'autonomie. Avouez que si c'était le cas, elle pourrait bien hérisser le poil de quelques "seigneurs des anneaux" sur l'autoroute, d'autant plus qu'elle ne réclame "que" 73 990 €, contre… 145 800 € pour l'Audi…

Plus proches qu'il n'y paraît…

La rencontre est d'autant plus intéressante que Kia a opéré une montée en gamme spectaculaire ces dix dernières années. Le coup de crayon de l'EV6 déjà, en met plein la vue, à en croire les pouces levés qu'elle rencontre. D'autant plus qu'elle arbore, dans cette livrée GT, de jolies jantes de 21'' remplissant bien ses ailes galbées et des étriers de freins vert fluo. Avouez qu'elle a de l'allure, en particulier dans cette teinte gris mat (gratuite). On est loin du look de concept car échappé d'un salon de l'Audi, mais quand même…

L'intérieur également, sort le grand jeu avec une planche de bord épurée taillée dans un matériau cossu, de grands écrans aussi réactifs que lisibles (à défaut d'être faciles à utiliser), et des sièges enveloppants ornés de suédine et de surpiqûres assorties aux étriers de freins. Mieux, la dotation est complète avec un système audio Meridian de bonne qualité, les portes et hayon mains libres, la conduite autonome de niveau 2, et d'épatants surveillants d'angles morts qui diffusent les images de caméras latérales sur l'écran d'instrumentation à chaque enclenchement de clignotant. Seule déconvenue : la pompe à chaleur qui réduit l'impact du chauffage sur l'autonomie, réclame 1 400 €.

L'Audi n'a pas à rougir en termes d'ambiance intérieure, bien sûr. Le dessin de la planche de bord est plus élaboré encore, l'ergonomie réussie, d'autant qu'on y trouve une position de conduite plus naturelle, et le mobilier plus homogène. Mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit, contrairement à ce que l'écart de prix pourrait laisser penser. Les sièges sont recouverts de microfibres en série et réglables électriquement ici, mais pas chauffants (+500 €). D'autre part, la RS ne peut conduire "seule" sans rajout (+1 600 €).

Rapport prix/équipements Kia EV6 GT Audi RS e-tron GT Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,3 /20 15,7 /20 Explication des critères de notation

Aspects pratiques : une Kia plus spacieuse et maligne !

Question espace intérieur enfin, les 5 mètres de long de l'Audi ne garantissent pas une habitabilité supérieure. On n'y a même moins de place aux jambes (environ 9 cm d'écart selon nos relevés). Seule bonne surprise : la garde au toit est équivalente.

D'autre part, le coffre arrière de l'allemande est bien moins commode : non seulement il ne dispose pas de hayon, mais il cube 350 litres seulement, soit 130 litres de moins que celui de la Kia. En contrepartie, son coffre avant de 75 litres accueille tous les câbles de recharge, contrairement à celui de sa rivale qui n'offre plus que 15 litres sur les versions haut de gamme à cause de la greffe du second moteur.

Pratique Kia EV6 GT Audi RS e-tron GT Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 13,7 /20 12,7 /20 Explication des critères de notation

Budget : cher, ou très cher…

La Kia EV6 GT n'est déjà pas donnée, à 73 990 €. Et à ce niveau de prix, aucun bonus à espérer. Dans la catégorie des SUV familiaux électriques à laquelle elle appartient, une Tesla Model Y Performance réclame 69 990 €. Certes, l'Américaine est un peu moins puissante (534 ch), mais son poids inférieur d'environ 200 kg lui autorise des accélérations proches. Cela posé, la Sud-Coréenne compense en grande partie par sa garantie globale longue durée de 7 ans ou 150 000 km.

Quoi qu'il en soit, on est loin du budget stratosphérique de l'Audi RS e-tron GT, qui atteint 145 800 € dans sa version de base. Et si la batterie de l'allemande est garantie 8 ans ou 160 000 km, tout le reste n'est couvert que durant 2 ans. À ce prix, bien sûr, on dispose d'une auto particulièrement racée et raffinée, mais on peut aussi choisir la nouvelle Tesla Model S Plaid (138 990 €), bien plus puissante (1 020 ch) et capable de couvrir, selon le cycle d'homologation WLTP, 634 km. Sans compter la facilité de recharge avec le réseau de bornes rapides de la marque…

Budget Kia EV6 GT Audi RS e-tron GT Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur







-- Consommation : relevés Caradisiac







-- Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,1 /20 9,6 /20 Explication des critères de notation

Et les autonomies dans tout ça ?

Parlons-en, car c'est le nerf de la guerre sur des électriques amenées à accomplir des devoirs familiaux. Et sur un Paris-Marseille, un bon rayon d'action nous serait précieux. Selon le protocole WLTP, l'EV6 GT serait capable de couvrir 424 km d'une traite en cycle mixte, contre 472 km pour l'Audi. Un léger déficit qu'elle doit en partie à sa batterie d'une capacité utile de 77,4 kWh, alors que l'e-tron GT dispose d'un accumulateur de 83,7 kWh "nets".

Ceci dit, rien n'est perdu pour la Coréenne sur notre long trajet. Non seulement les conditions réelles sont bien différentes des cycles WLTP, mais la faible différence d'autonomie ne signifie pas nécessairement plus d'arrêts. Et surtout, la Kia avance des puissances de charge frisant les 240 kW sur des bornes rapides en courant continu, gage de ravitaillements courts : moins de 20 minutes pour passer de 10 à 80 %, selon la marque.

Même si elle accepte 270 kW, l'Audi ne repartira pas forcément plus tôt, puisque sa pile est plus grosse. Et autant vous le dire tout de suite : lors de notre aller-retour, nous n'avons que très rarement réussi à "tirer" plus de 150 kW… De fait, rien n'est joué d'avance, et tomber sur des bornes efficaces demeure crucial. À ce propos, on décolle ?