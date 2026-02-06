Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €

2. Avec la finition Expression du Dacia Duster Eco-G, l'essentiel est là

 

Ce moteur ECO-G 120 ch est disponible avec tous les niveaux que ce soit l’entrée de gamme « Essential », ou la finition la plus haute « Journey ». Pour cet essai, nous avons pris en mains le niveau Expression, qui représente le second niveau.  

De série, il reçoit des jantes alliage 17 pouces, une sellerie spécifique Denim, 4 vitres électriques, l’écran multimédia 10 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, l’instrumentation numérique 7 pouces, 6 points de fixation YouClip, la caméra de recul et les capteurs de pluie.

Equipements et options

Version : III 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION

Equipements de sécurité

  • Airbag AV conducteur et passager

  • Airbag passager déconnectable

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Feux de croisement à LED

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Régulateur et limiteur de vitesse

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Système de contrôle de traction (TCS)

  • Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte

  • Système de fixation Isofix

Equipements de confort

  • Antenne radio 30cm

  • Banquette AR rabattable 40/60

  • Climatisation manuelle

  • Clé à radiofréquence

  • Console centrale semi haute avec accoudoir

  • Coques de rétroviseurs Gris Megalithe

  • Direction assistée

  • Lunette AR dégivrante

  • Lève-vitres AR électriques

  • Lève-vitres AV électriques

  • Media Display (écran 10,1&#039;&#039;,4 HP, réplication smartphone sans fil, services connectés)

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants + rabattables manuellement

  • Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur

  • Verrouillage centralisée

  • Vitres teintées

  • Volant Soft Feel

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit longitudinales

  • Sellerie spécifique &quot;Denim&quot; avec logo Dacia réflechissant

  • Jantes alliage 17&#039;&#039; TERGAN

Autres équipements

  • Appel SOS (E-call)

  • Avertissement distance de sécurité

  • Boucliers ton carosserie

  • Boîte de vitesse manuelle

  • Caméra de recul

  • Harmonie intérieur Gris mégalithe satiné

  • Kit de gonflage

  • Mode éco

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Ouverture du hayon manuelle

  • Radars de recul

  • Répétiteurs latéraux à LED

  • Signature lumineuse en &quot;Y&quot; à LED

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • Tableau de bord numérique 7&quot;

Options disponibles

  • Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP, écram 10,1")

     : 

    650 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Beige Sandstone

     : 

    700 €

  • Peinture opaque Kaki Lichen

     : 

    700 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    700 €

