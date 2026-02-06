Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €
2. Avec la finition Expression du Dacia Duster Eco-G, l'essentiel est là
Ce moteur ECO-G 120 ch est disponible avec tous les niveaux que ce soit l’entrée de gamme « Essential », ou la finition la plus haute « Journey ». Pour cet essai, nous avons pris en mains le niveau Expression, qui représente le second niveau.
De série, il reçoit des jantes alliage 17 pouces, une sellerie spécifique Denim, 4 vitres électriques, l’écran multimédia 10 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, l’instrumentation numérique 7 pouces, 6 points de fixation YouClip, la caméra de recul et les capteurs de pluie.
Version : III 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION
Equipements de sécurité
Airbag AV conducteur et passager
Airbag passager déconnectable
Airbags latéraux AV et rideaux
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques
Détection de perte de pression des pneus
Feux de croisement à LED
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Régulateur et limiteur de vitesse
Système anti-blocage des roues (ABS)
Système de contrôle de traction (TCS)
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte
Système de fixation Isofix
Equipements de confort
Antenne radio 30cm
Banquette AR rabattable 40/60
Climatisation manuelle
Clé à radiofréquence
Console centrale semi haute avec accoudoir
Coques de rétroviseurs Gris Megalithe
Direction assistée
Lunette AR dégivrante
Lève-vitres AR électriques
Lève-vitres AV électriques
Media Display (écran 10,1'',4 HP, réplication smartphone sans fil, services connectés)
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement + dégivrants + rabattables manuellement
Siège conducteur réglable en hauteur et profondeur
Verrouillage centralisée
Vitres teintées
Volant Soft Feel
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit longitudinales
Sellerie spécifique "Denim" avec logo Dacia réflechissant
Jantes alliage 17'' TERGAN
Autres équipements
Appel SOS (E-call)
Avertissement distance de sécurité
Boucliers ton carosserie
Boîte de vitesse manuelle
Caméra de recul
Harmonie intérieur Gris mégalithe satiné
Kit de gonflage
Mode éco
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Ouverture du hayon manuelle
Radars de recul
Répétiteurs latéraux à LED
Signature lumineuse en "Y" à LED
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Système de surveillance de l'attention du conducteur
Tableau de bord numérique 7"
Options disponibles
-
Media Nav Live ( Navigation avec trafic en temps réel + Système audio 3D Arkamys, 6HP, écram 10,1"):
650 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
700 €
-
Peinture métallisée Beige Sandstone:
700 €
-
Peinture opaque Kaki Lichen:
700 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
700 €
