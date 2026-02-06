Ce moteur ECO-G 120 ch est disponible avec tous les niveaux que ce soit l’entrée de gamme « Essential », ou la finition la plus haute « Journey ». Pour cet essai, nous avons pris en mains le niveau Expression, qui représente le second niveau.

De série, il reçoit des jantes alliage 17 pouces, une sellerie spécifique Denim, 4 vitres électriques, l’écran multimédia 10 pouces avec compatibilité AppleCarPlay et Android Auto, l’instrumentation numérique 7 pouces, 6 points de fixation YouClip, la caméra de recul et les capteurs de pluie.