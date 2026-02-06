Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €

Olivier Pagès

5. La fiche technique du Dacia Duster Eco-G 120 ch

 

Les chiffres clés

Dacia Duster 3 III 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION
Généralités  
Finition EXPRESSION
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,34 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,61 m
Empattement 2,65 m
Volume de coffre mini 594 L
Volume de coffre maxi 1 696 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 425 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 6 CV
Moteur 3 cylindres ,
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 120 ch
Couple 197 Nm
Boîte de vitesses Mécanique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 11 s
Volume du réservoir 51 L
Emissions de CO2 136 g/km (wltp)
Bonus malus max 1074
