Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €
5. La fiche technique du Dacia Duster Eco-G 120 ch
Les chiffres clés
|Dacia Duster 3 III 1.2 ECO-G 120 EXPRESSION
|Généralités
|Finition
|EXPRESSION
|Date de commercialisation
|04/11/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,34 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,61 m
|Empattement
|2,65 m
|Volume de coffre mini
|594 L
|Volume de coffre maxi
|1 696 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 425 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Biocarburant essence GPL
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|3 cylindres ,
|Cylindrée
|1 199 cm3
|Puissance
|120 ch
|Couple
|197 Nm
|Boîte de vitesses
|Mécanique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|11 s
|Volume du réservoir
|51 L
|Emissions de CO2
|136 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|1074
Photos (30)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération