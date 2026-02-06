Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Duster GPL adopte un moteur plus puissant de 120 ch, mais reste en dessous des 20 000 €

Olivier Pagès

3. La Dacia Duster Eco-G 120 ch représente la bonne affaire du segment.

 

La concurrence

La concurrence change, évolue, se modernise, mais le Duster demeure toujours aussi imbattable en matière de tarifs. En étant affiché moins de 20 000 €, il reste le SUV compact le moins cher du marché. À titre d’exemple, il est ainsi plus accessible qu’un MG ZS (22 490 €), toutefois plus puissant, nettement plus qu’un Renault Captur (26 400 €) et même qu’un Suzuki Vitara (21 740 €).  Les marques rivales ont encore du travail.

À retenir

Grâce à son nouveau moteur plus puissant, le Duster ECO-G gagne en polyvalence, mais il conserve ses principaux atouts, à savoir son tarif ultra-agressif, mais aussi son coût d’entretien au quotidien imbattable grâce au prix du GPL. Ajoutez à cela une autonomie cumulée supérieure à 1 500 km. Le Duster Eco-G est donc encore plus recommandable qu’auparavant. Difficile de résister pour la concurrence.

Caradisiac a aimé

  • La très légère inflation des tarifs

  • Les prix imbattables par rapport à la concurrence

  • Le rapport prix/équipement

  • Les économies au quotidien liées à l’usage du GPL

  • Les aspects pratiques

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Impossible d’avoir une roue de secours

  • Surconsommation du GPL

  • 3 cylindres bruyant notamment lors des phases d’accélération

