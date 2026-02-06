La concurrence

La concurrence change, évolue, se modernise, mais le Duster demeure toujours aussi imbattable en matière de tarifs. En étant affiché moins de 20 000 €, il reste le SUV compact le moins cher du marché. À titre d’exemple, il est ainsi plus accessible qu’un MG ZS (22 490 €), toutefois plus puissant, nettement plus qu’un Renault Captur (26 400 €) et même qu’un Suzuki Vitara (21 740 €). Les marques rivales ont encore du travail.

À retenir

Grâce à son nouveau moteur plus puissant, le Duster ECO-G gagne en polyvalence, mais il conserve ses principaux atouts, à savoir son tarif ultra-agressif, mais aussi son coût d’entretien au quotidien imbattable grâce au prix du GPL. Ajoutez à cela une autonomie cumulée supérieure à 1 500 km. Le Duster Eco-G est donc encore plus recommandable qu’auparavant. Difficile de résister pour la concurrence.

Caradisiac a aimé

La très légère inflation des tarifs

Les prix imbattables par rapport à la concurrence

Le rapport prix/équipement

Les économies au quotidien liées à l’usage du GPL

Les aspects pratiques

Caradisiac n'a pas aimé