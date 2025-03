Tout le monde avait été très surpris à la présentation officielle du BMW XM, second modèle de l’histoire à revendiquer une mise au point « 100% Bmw Motorsport » après la légendaire M1. Alors que cette dernière se décrivait comme une authentique voiture de sport, le XM prend la forme d’un énorme SUV hybride rechargeable ultra-luxueux dont la masse et la philosophie n’ont vraiment rien d’un engin ultra-sportif.

Ce qu’ont confirmé les premiers essais de la bête, rapportant des sensations de conduite plus proches d’une grosse voiture de luxe que d’un modèle intégralement conçu par BMW Motorsport au contraire de tous les autres véhicules de la gamme actuelle du constructeur allemand. A l’époque de sa présentation, en tout cas, on constatait des réactions très positives de la part des clients français. Au lancement du modèle, BMW France affirmait d’ailleurs que le XM avait pris la tête des ventes de la gamme ultra-sportive « M » devant la M3.

Un succès mondial mitigé

Mais au vu des ventes mondiales de BMW sur l’année 2024, on ne peut pas dire que le XM s’impose comme un franc succès pour BMW. Certes, on parle d’un véhicule au positionnement plus élitiste que les autres modèles de la gamme ce qui explique en partie qu’il se vende beaucoup moins que les X5 et autres X6. Mais depuis qu’il dispose d’une version d’entrée de gamme à six cylindres moins chère (143 150€), il possède de quoi toucher une clientèle plus nombreuse et chasser sur le terrain du Porsche Cayenne. Ce qui est loin d’être le cas avec 7 813 exemplaires vendus dans le monde l’année dernière, malgré une hausse de 15%. Rappelons que le Cayenne, lui, a dépassé les 100 000 unités.

Très loin derrière le Mercedes Classe G

Autre SUV élitiste sur ce marché des modèles de luxe, le Mercedes Classe G s’est vendu à plus de 42 000 exemplaires dans le monde en 2024. Même si Lamborghini ne dévoile pas dans le détail ses chiffres de vente par modèles, l’Urus à la tarification plus haute a probablement dépassé les 5 000 exemplaires en 2024. Le Bmw Xm peine donc à se faire une place parmi les « SUV d’exception » et à titre de comparaison, le gros X7 s’est vendu à 59 949 exemplaires sur la même période. Même le roadster Z4 l’a battu !