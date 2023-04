Les perles de La Centrale - BMW M1 : la seule BMW totalement "Motorsport"

Il y a des autos de tous les genres sur La Centrale, y compris des modèles absolument hors normes qui possèdent de quoi faire frémir le passionné d’automobile. Intéressons-nous à certaines de ces machines spéciales.

En 1978, BMW ose finalement se lancer dans la catégorie des vraies voitures de sport face à Ferrari, Lamborghini ou Maserati. Inspirée du très joli concept-car BMW Turbo de 1972, la M1 affiche un dessin sculptural signé des mains de Giugiaro. Avec son moteur installé en position centrale arrière et ses proportions de berlinette d’exception, elle s’attaque aux meilleures références sportives de l’époque. Son six cylindres en ligne de 3,5 litres développant 277 chevaux peut paraître modeste par rapport aux V8 et autres douze cylindres de certaines concurrentes, mais ses performances n’ont absolument rien de ridicule. Avec son 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes, elle bat les Ferrari 308 et 328 à cet exercice. Même la très exclusive 512 BB et son douze cylindres à plat de 360 chevaux se fait coiffer au poteau ! Ajoutez à cela un châssis entièrement mis au point par le département Motorsport de BMW, celui qui s’occupe depuis peu des versions sportives de la marque, et vous obtenez sur le papier une sportive de rêve incontournable.

Hélas, la M1 arrive à un moment pas vraiment idéal. Alors que l’industrie essaie toujours se remettre du choc pétrolier, le prix de vente de la voiture (310 000 Francs soit environ 165 000€ actuels) est jugé trop élevé pour une BMW face à une Ferrari BB 512i à peine plus chère qu’elle. La BMW M1 se limitera finalement à 455 exemplaires routiers avant de disparaître en 1981. BMW n’a plus jamais osé revenir sur ce segment, même depuis que ses principaux concurrents Audi et Mercedes s’y sont mis (avec les R8, SLS AMG et autres AMG GT). Le constructeur de Munich possède pourtant bien un second modèle conçu à 100% par le département Motorsport dans sa gamme depuis quelques mois, le XM, mais il s’agit d’un gigantesque SUV hybride rechargeable pesant plus de 2,7 tonnes ! Bref, pas tout à fait la BMW M que les fans attendaient, surtout 45 ans après la superbe M1…

Plus de 600 000€ !

En raison de sa beauté et de sa rareté, la cote de la BMW M1 a logiquement explosé sur le marché de la collection ces dernières années. Au point de voir cet exemplaire de 1979, affichant 71 000 km au compteur, exposé à 625 000€ ! L’auto se situe à Cholet dans le Maine-et-Loire, et elle cherche un nouveau propriétaire. Espérons que le prix soit un minimum négociable mais il devrait de toute façon continuer à grimper dans les années à venir, comme celui de toutes les sportives les plus rares du marché…