Route de nuit - 1964, le Meyers Manx de L'affaire Thomas Crown

Si l’on s’en tient à l’étymologie, le terme « buggy », d’origine anglo-saxonne, désigne une charrette à quatre roues dont la caisse est réduite à une plate-forme entourée de panneaux bas. En Amérique, le buggy équivaut à la carriole des paysans français.

En matière d’automobile, le terme est tombé en désuétude au tournant du XX siècle. On lui a préféré le mot « américaine » pour désigner une voiture découverte, légère, sportive, équipée de quatre roues de même dimension à l’avant et à l’arrière, avec une caisse à fond plat, suspensions transversales et essieu avant pivotant.

Le buggy tira sa révérence pendant de longues années. Jusqu’au moment où plusieurs artisans américains imaginent de créer un jouet en partant de la base mécanique de la Volkswagen, la bonne vieille Coccinelle si souvent mise à contribution.

Le détournement le plus spectaculaire de la Volkswagen va voir le jour sous la forme des « dune buggies » dans les années 1960.

Comme leur nom l’indique, ces voitures ont pour vocation de s’amuser dans les dunes de l’Ouest américain.

Ce sont des coques réduites au minimum, perchées sur des grands roues dégageant une garde au sol importante pour valoriser des qualités de franchissement tout en se contentant de deux roues motrices. Le concept trouva son épanouissement avec le modèle « Manx » inventé par Bruce Meyers, un spécialiste des constructions en plastique.

Les « dune buggies » restent dans nos mémoires en grande partie grâce à Faye Dunaway et Steve McQueen et que l’on voit bondir dans les dunes dans une célèbre scène du film L’affaire Thomas Crown de Norman Jewison en 1969.

Avec un inoubliable thème de Michel Legrand pour bande originale…