La nouvelle BMW M2 CS montre enfin ses muscles

Redevenir désirable. Séduire les adeptes de la sportivité élégante dotée de moteurs musclés glissés sous des lignes élancées. Ce rêve de fluidité fracassante la nouvelle Bmw M2 CS en incarne quelques aspects des plus athlétiques à défaut de réelle nouvelle esthétique.

" Plus légère, plus racée, plus puissante ", cette M2 CS s’inscrit dans la lignée des sportives bodybuildées. En bonne (trop bonne) élève douée, elle reprend à merveille les belles partitions de sa sœur (BMW M2) qu’elle décline sur un tempo allegro. Molto allegro. La nouvelle version extrême de la M2 joue ostentatoirement l’énervée.

Une ligne haute tension

À l’avant le bouclier redessiné intègre de larges prises d’air, dans une aérodynamique plus agressive. Mais le plus surprenant se trouve à l’arrière. Le hayon se dote d’un inédit aileron queue de canard, façon Porsche 2.7 RS.

L’emploi d’éléments en plastiques renforcé de fibre de carbone (PRFC) sur de nombreux composants extérieurs et intérieurs (sièges et console centrale) permet un gain de d'environ 30 kg par rapport à la M2 standard. Les jantes en alliage léger forgé couleur or/bronze, accueillent des pneus " piste " semi-slicks. Le tout, sur un châssis abaissé de 8 millimètres doté de suspensions plus performantes.

La catapulte à propulsion

Le fameux 6 cylindres en ligne de 3.0 litres suralimenté passe à 530 ch (contre 480 pour la M2) doté d’un couple de 650 Nm. Soit la même puissance que les modèles BMW M3 et BMW M4. L’ensemble est associé à la boîte automatique 8 rapports M Steptronic. La boîte mécanique n’étant malheureusement plus proposée.

La BMW M2 CS franchit la barre de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes soit 0,2 seconde plus rapide que celui de la M2 standard. 11,4 secondes suffisent pour abattre le 0 à 200 km/h, soit 1,2 seconde de moins que la M2. La vitesse de pointe demeure quant à elle volontairement bridée électroniquement à 302 km/h.

Une édition limitée... dans le temps

La BMW M2 CS sera produite en série limitée. Interrogé par Caradisiac le constructeur n’a pas souhaité communique de chiffre, se contentant de mentionner la fabrication du modèle " pendant une durée d’un an. "

Disponible en quatre coloris (Noir Saphir métallisé, Bleu Velours BMW Individual métallisé, Gris Brooklyn métallisé M et Bleu Portimão métallisé M) la nouvelle M2 CS sera accessible en France au prix de 119 000 €. Somme à laquelle il faut ajouter 70 000 € de malus écologique. La production démarrera en août 2025 dans l’usine de San Luis Potosí au Mexique. Les premières livraisons doivent intervenir en septembre.