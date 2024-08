La "petite" BMW M2 devient vraiment très puissante

480 chevaux. Voilà la puissance maximale actuelle de la BMW M2, qui a reçu de grosses améliorations mécaniques il y a quelques mois (elle se contentait précédemment de 460 chevaux). Ce chiffre fait du modèle la compacte la plus puissante du marché, très loin devant les Audi RS 3 (407 chevaux) et Mercedes-AMG A45 (421 chevaux). Même si on parle d’un véhicule qui a beaucoup grossi par rapport aux précédentes générations (elle dispose d’un châssis désormais très proche de celui de la M4 et pèse plus de 1 700 kg !), ça commence à faire beaucoup.

Et cette puissance va encore grimper avec l’arrivée de la M2 CS, dont le six cylindres en ligne turbo va dépasser les 500 chevaux. D’après les spécialistes de BimmerPost, cette future M2 CS développera 525 chevaux. C’est quasiment le même chiffre que pour les M3/M4, revendiquant 530 chevaux au minimum (ou 550 chevaux en version CS) depuis leur dernier restylage.

Chez nous, un malus maximal

En France, cette Bmw M2 subit malheureusement le malus écologique maximal malgré sa compacité. La M2 actuelle demande déjà 85 250€ en prix de base, auxquels il faut ajouter 60 000€ de taxe fiscale. La prochaine M2 CS s’approchera probablement des 100 000€ avant malus. Et dire que c’était le prix d’une M3 toutes options il y a encore une décennie !