Avant sa présentation, le nouveau SUV électrique BMW iX3 s’essaie à la conduite sur circuit

Pour la marque Bmw, l’investissement dans les modèles électriques bat son plein. Et aux côtés de modèles thermiques qui poursuivent leur carrière, des versions électriques spécifiques animent la gamme du constructeur de Munich. Ainsi, alors que le nouveau BMW X3 est en vente, la version électrique BMW iX3 poursuit ses essais de mise au point.

Sur le circuit du Nürburgring, le futur BMW iX3 recouvert d’adhésifs est en plein test. Ce modèle met à mal ses suspensions sur les pentes du circuit allemand et les essayeurs de la marque à l’hélice n’hésitent pas à malmener ce modèle qui est encore au stade de la présérie pour mettre en lumière ses qualités, mais aussi ses faiblesses qu'ils vont se charger de corriger.

Le premier modèle « Neue Klasse »

Le BMW iX3 électrique à la différence de son homologue thermique n’utilise pas la même plateforme puisqu’il va inaugurer la base technique « Neue Klasse ». En effet, alors que le BMW X3 utilise la base CLAR commune à de nombreux modèles thermiques de chez BMW comme la Série 7, le iX3 a droit à la nouvelle plateforme que la prochaine BMW i3, qui arrive un peu après le BMW iX3, utilisera également.

Une base multi-énergies mais priorisée pour l’électrique

BMW iX3 et BMW i3 sont d’ailleurs tous deux, en ce moment même sur le circuit du Nürburgring en période de test. Si la plateforme « Neue Klasse » est conçue en priorité pour les véhicules électriques, elle est cependant compatible avec des motorisations thermiques et même de l’hydrogène. Pour le moment les véhicules équipés de cette base sortent de l’usine hongroise de Debrecen. Ils seront produits aussi plus tard au Mexique, aux États-Unis et en Chine.

Avec le BMW iX3, la marque munichoise va inaugurer également une nouvelle motorisation électrique qui sortira de l’usine BMW de Steyr en Autriche. Cet électromoteur sera associé à une nouvelle génération de batteries plus performantes permettant une autonomie de plus de 600 km pour le BMW iX3 selon le cycle WLTP.

Un design plus calme que le concept-car Vision Neue Klasse X

Inspiré par le concept-car Vision Neue Klasse X, le style du nouveau BMW iX3 devrait être légèrement assagi pour le passage en production. En revanche, dans l’habitacle, le iX3 va intégrer le système « Panoramic Vision » présent dans le concept. Il s'agit d'un bandeau d’affichage numérique positionné à la base du pare-brise et sur toute sa largeur. Ce bandeau où apparaissent de multiples informations, est programmable via le grand écran tactile central.