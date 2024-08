La Xiaomi SU7 Ultra est une voiture chinoise totalement folle

Beaucoup de gens trouvent que la Xiaomi SU7 ressemble à la Porsche Taycan et ce n’est sans doute pas un hasard, puisque le patron de l’entreprise lui-même citait l’Allemande en exemple lors de sa présentation. Croulant sous les commandes depuis sa présentation officielle il y a quelques mois, la grosse berline chinoise développe entre 299 et 673 chevaux en puissance maximale selon la version. La Porsche, elle, peut grimper jusqu’à 789 chevaux en puissance maximale permanente (ou 1 108 chevaux pendant une poignée de secondes) dans sa variante GT.

Et voilà cette fois la Chinoise dans une version encore plus extrême que la Taycan GT. La SU7 Ultra porte bien son nom avec une présentation extérieure digne d’une authentique voiture de course avec un gigantesque aileron arrière fixe, des jupes tout aussi impressionnantes et des ailes avant creusées derrière les roues. Xiaomi annonce 2 145 kg d’appui aérodynamique maximal, un chiffre digne d’une Formule 1 ou presque !

Plus légère et beaucoup plus puissante

Équipée de trois moteurs électriques, la SU7 Ultra revendique une puissance maximale de 1548 chevaux et une masse limitée à 1 900 kg, là où la Taycan GT pèse tout de même 2 275 kg à vide.

Bref, elle surclasse la Porsche dans tous les domaines sur le plan de la performance. Elle abattrait le 0 à 100 km/h en 1,97 seconde, le 0 à 200 km/h en 5,97 secondes et le 0 à 300 km/h en 15 secondes avant de toucher 350 km/h en vitesse de pointe ! Là encore, les chiffres sont dignes des meilleures supercars de la planète.

Xiaomi prévoit de réaliser un chrono canon sur la Nordschleife avec cette SU7 Ultra et de battre le temps de 7 minutes et 05 secondes de la Taycan GT. Reste à savoir si Xiaomi osera et parviendra réellement à commercialiser une telle machine et à l’homologuer pour la route.