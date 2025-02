Ca y est, la Xiaomi SU7 est devant la Tesla Model 3 en Chine

La nouvelle Xiaomi SU7 et son dérivé SUV, le YU7, n’ont rien de révolutionnaire dans leur technologie de batterie, leur style, leurs performances ou leur équipement embarqué. Mais outre un design qui semble plaire et un rapport prix-prestations à la pointe, Xiaomi a impressionné tout le monde en ayant maîtrisé rapidement son outil industriel pour parvenir à des cadences de production élevées en un temps record.

Produite et vendue exclusivement en Chine depuis le mois d’avril 2024, la SU7 a été écoulée à 30 000 exemplaires rien que sur son premier mois d’existence. Pas mal pour une marque qui n’avait jamais conçu de voitures avant cela ! Certes, Xiaomi peut compter sur l’expertise du constructeur BAIC qui s’est occupé de cette industrialisation à grande échelle en tant que partenaire. Mais la performance reste assez inédite.

Devant la Model 3

Depuis ce mois d’avril 2024, beaucoup de Xiaomi SU7 sont sorties de l’usine : 162 384 exemplaires vendus, très exactement, d’après le comptage du spécialiste Troy Teslike qui a épluché les données du marché. Sur la même période et grâce aux mêmes sources, il recense 152 748 exemplaires de Tesla Model 3 vendues à des clients chinois.

Ça reste encore loin des 480 309 unités du Model Y vendus en Chine sur l’ensemble de l’année 2024 d’après les chiffres d’EV Data Tracker, mais c’est déjà un bel achèvement pour une marque qui ne vend des voitures que depuis moins d’un an !

Sachant que le SUV YU7 doit démarrer les livraisons cet été, le développement de Xiaomi en Chine s’annonce exponentiel. Tesla n’a sans doute pas dit son dernier mot non plus puisque le nouveau Model Y restylé aurait lui enregistré 70 000 commandes là-bas depuis sa révélation. Mais la marque d’Elon Musk semble clairement menacée par ce nouvel acteur majeur des voitures électriques sur ce marché si important. Surtout que la politique étrangère de Donald Trump et la position très particulière d’Elon Musk à ses côtés pourrait nuire à l’image de Tesla là-bas.

Xiaomi semble aussi posséder un certain potentiel à l’étranger mais pour l’instant, le jeune constructeur doit encore s’organiser sur ce plan des exportations.

Rappelons qu’en Chine, la SU7 démarre à partir de 215 900 Yuan grâce aux subventions locales, soit l’équivalent de 28 348 euros. La Model 3 (également subventionnée car construite sur place) débute elle à 235 500 Yuan soit 30 920€.