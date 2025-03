La première année du constructeur automobile Xiaomi est spectaculaire

Peut-on vraiment comparer Xiaomi à Tesla ? Pas si facile : le premier est une nouvelle division automobile d’un géant de l’électronique chinois disposant de tous les fonds nécessaires pour lancer sa nouvelle activité, bien aidé aussi par le constructeur BAIC qui lui sert de partenaire technique pour l’industrialisation de ses voitures.

De son côté, Tesla devait convaincre les investisseurs pour financer toute son industrialisation à la fin des années 2000, époque où les méthodes de fabrication des voitures électriques à grande échelle étaient quasiment inconnues. Alors que le constructeur américain avait mis plus de cinq ans à dépasser les 100 000 voitures vendues en une année, la nouvelle marque automobile chinoise est déjà à plus de 200 000 voitures par an : Xiaomi vient en effet d’annoncer qu’elle a dépassé les 200 000 livraisons de sa berline SU7, alors que cette dernière est fabriquée depuis moins d’un an !

Objectif 350 000 voitures en 2025

Sachant que Xiaomi pourra prochainement compter sur un second site de production en Chine et que le SUV YU7 doit renforcer la gamme dès cet été, le nouveau constructeur automobile vise désormais le chiffre de 350 000 voitures livrées sur l’année 2025. Toujours à titre de comparaison, Tesla avait dépassé ce cap des 350 000 unités annuelles pour la première fois en 2019 seulement, soit sept ans après le démarrage de la production de sa Model S. La rapidité de la croissance de Xiaomi force donc le respect sur le marché automobile actuel.

Et bientôt hors de Chine

Même s’il s’agit de très loin du plus gros marché automobile mondial (surtout pour les voitures électriques), Xiaomi ne vend pour l’instant ses véhicules qu’en Chine. L’arrivée de Xiaomi dans d’autres marchés du globe (et l’Europe) permettra évidemment de vendre d’autant plus de voitures, même si cette ouverture aux autres pays n’est pas prévue avant 2026 au minimum.

Xiaomi peut-il s’approcher en quelques années des volumes de production de Tesla qui écoule désormais un peu moins de deux millions de voitures dans le monde ? C’est théoriquement possible avec deux modèles à la vocation grand public comme les SU7 et YU7, sachant que ce dernier possède tout sur le papier pour rivaliser avec les voitures les plus vendues de la planète (Tesla Model Y en tête).